Entrano nel vivo i lavori di restauro della balconata sansoviniana di Palazzo Ducale, affacciata su Piazzetta San Marco: dopo la messa in sicurezza del balcone e i primi sopralluoghi effettuati dal ponteggio, montato a partire da metà aprile, che hanno permesso di realizzare – tra le altre cose – indagini magnetotermiche, si partirà ora con la pulizia della parti lapidee, l’incollaggio degli elementi distaccati e la chiusura delle fessure, secondo quanto previsto dal progetto elaborato dai tecnici della Direzione ai Lavori pubblici del Comune di Venezia.

Il restauro

L’intervento, che durerà circa tre mesi e ammonta a 45mila euro, è sostenuto dalla compagnia aerea low cost Volotea e nasce da un accordo tra il Comune di Venezia e la Fondazione Musei Civici con il vettore, che ha deciso di offrire un contributo concreto per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della città.

“Siamo felici di veder partire i lavori di restauro di uno dei simboli di Palazzo Ducale – ha affermato in merito il presidente e fondatore di Volotea, Carlos Muñoz – e ci piace pensare che questo sia il nostro modo speciale di ringraziare tutti i veneziani. Venezia, dove abbiamo aperto la nostra prima base italiana nel 2012, è una città che ci ha saputo conquistare e che ricopre un ruolo fondamentale nelle nostre strategie. La nostra intenzione è di continuare a investire in futuro a livello locale e di supportare il tessuto economico del territorio, anche attraverso la creazione di opportunità lavorative: in Veneto per Volotea lavorano infatti oltre 220 persone”.

“Il legame tra cultura e economia – ha sottolineato la presidente della Fondazione Musei Civici, Mariacristina Gribaudi – è innegabile e può essere virtuoso: indubbiamente in questo caso lo è. Gli imprenditori e le istituzioni che custodiscono il patrimonio artistico hanno a cuore la città e il suo futuro, che soprattutto qui a Venezia nasce anche dal valore che sappiamo e sapremo dare al suo passato. Grazie a Volotea per aver innescato e sostenuto questa azione, che fa del bene a tutti”.

“Carlos Muñoz – ha commentato il sindaco di Venezia – rappresenta l’esempio virtuoso di un imprenditore che ha creduto nella nostra città. Questo suo contributo è la base del concetto di sussidiarietà, secondo cui non è solo lo Stato a fare le cose, ma anche il privato, che può scegliere di intervenire per il bene comune. Ringrazio Volotea per questo aiuto e per i posti di lavoro che ha creato negli ultimi anni. Il nostro impegno come Amministrazione comunale sarà sempre quello di agevolare chiunque voglia venire a investire nella nostra Città e lo voglia fare nel rispetto delle sue peculiarità, delle sue tradizioni e con l’obiettivo di dare un futuro ai nostri giovani. Grazie quindi di cuore a Volotea e al suo presidente per il sostegno a un patrimonio artistico fondamentale per Venezia e ci auguriamo che altri imprenditori ne seguano l’esempio”.