A meno di un anno dall’inizio dei lavori, la general manager Daniela Bricola ha annunciato l’apertura al pubblico del nuovo ampliamento di McArthurGlen Designer Outlet di Noventa di Piave. La nuova piazza dell’outlet, che ospita una pavimentazione a scacchiera ispirata alla più nota della città di Marostica, arricchita da nuovi negozi e servizi, è aperta al pubblico il 14 novembre.

L’ampliamento dell’Outlet di Noventa

Si tratta del quinto intervento di ampliamento dell’unico designer outlet del Veneto – inaugurato nel 2008 – per un totale di ulteriori 3.300 mq ed un investimento di 25 milioni di euro. Grazie a questo nuovo intervento l’ingresso all’outlet potrà avvenire quasi in continuità con il tunnel che dà accesso al nuovo parcheggio oltre il cavalcavia. I primi negozi che popoleranno da domani la nuova piazza sono i rinnovati e grandissimi Nike e Adidas store, ognuno di circa 700 mq, oltre all’arrivo del brand di scarpe casual Vans. Entro la primavera sono in calendario altre aperture per un totale di 9 unità di vendita, principalmente di carattere lifestyle-sportswear, tra cui Puma e Rossignol, che caratterizzeranno questa zona come un nuovo polo di attrazione per la clientela più giovane.

Nuovi marchi

Nel frattempo, da questa estate hanno aperto nel Centro nuovi marchi tra cui Mr&Mrs, Peserico, marchio di abbigliamento sartoriale made in Veneto e il super trendy MSGM. L’ampliamento porta in dote non solo nuovi negozi, ma anche nuovi servizi per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più variegata ed esigente, che per la prima volta troveranno collocazione al piano superiore degli edifici.