Ospedale di Portogruaro avrà una nuova piastra ambulatoriale

Ospedale di Portogruaro: 250 metri quadrati di superficie per le attività di Orl ed endoscopia. 755 mila euro di investimento

Nuovi investimenti all’ospedale di Portogruaro, in questo caso rivolti a migliorare l’attività ambulatoriale dell’Otorinolaringoiatria e dell’Endoscopia.

In questi giorni, infatti, il direttore generale Carlo Bramezza ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una nuova piastra ambulatoriale multidisciplinare posta sul corpo nord dell’ospedale di Portogruaro, al piano terra, con accesso adiacente al CUP.

Il progetto prevede nel dettaglio, su una superficie di 250 mq mai utilizzata, la realizzazione di tre ambulatori specialistici, di due ambulatori chirurgici, di due sale di preparazione e osservazione, di una segreteria con accettazione e sala d’attesa, di locali di servizio per il personale medico ed infermieristico.

“L’ospedale di Portogruaro è un presidio di frontiera dunque ha un ruolo strategico sia per questa Azienda e sia per la sanità del Veneto. Da qualche anno alcune unità operative ospedaliere hanno invertito il trend delle fughe di pazienti in ospedali extraregionali e oggi fanno attrazione, in particolare dal Friuli Venezia Giulia. Questo significa che gli utenti riconoscono la bontà dei servizi e delle cure erogate. Continuiamo quindi ad investire su questo ospedale e, nel caso in questione, a migliorare l’attività ambulatoriale dell’ORL e dell’Endoscopia. In questi giorni prenderà servizio anche il nuovo primario della Ostetricia e Ginecologia e sono convinto che anche questa unità operativa, pur tenendo presente che le nascite sono in diminuzione ovunque in Veneto, potrà incrementare molto di più il numero dei nuovi nati”.

Per la realizzazione della nuova piastra ambulatoriale l’Ulss4 investirà 755 mila euro. L’avvio dei lavori avverrà non appena ottenute le autorizzazioni regionali.