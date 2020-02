L’oroscopo del 20 febbraio 2020: ecco tutte le previsioni astrali per i 12 segni dello zodiaco in modo da poter iniziare la giornata nel modo giusto.

Oroscopo del 20 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: La Luna in Capricorno spiega perfettamente i motivi del malumore. La famiglia escogita mille astuzie per tenervi al guinzaglio. Contrattempi. Piccole noie e ripensamenti. Sfasamento e azioni inopportune, frutto della difficoltà ad esprimere il disagio.

Toro: Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso il mondo esterno: questi sono i doni che il cielo ha in serbo per voi. Incontri piacevoli. Miscelati nelle giuste dosi, il tempismo, l’ambizione e l’impegno saranno la garanzia del successo.

Gemelli: Gli aspetti odierni vi rendono meno intraprendenti nei rapporti con gli altri e forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirvi una situazione professionale più stabile, ma dovete operare con pazienza.

Cancro: Tensioni sul lavoro, ambizioni che sfumano, iniziate la giornata con “la Luna” sbagliata. Non scagliatevi contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare, per fronteggiare un problema fate leva sull’intuito. Piccole delusioni nelle finanze.

Leone: Un’amara realtà: non tutti sono leali come voi, specie quando si ventilano promozioni. Infatti qualcuno sta cercando di farvi le scarpe. Frequentate persone di mente aperta, avete bisogno di uscire dal conformismo e dalla banalità dei luoghi comuni.

Vergine: Siete pieni di progetti, non temete la fatica e avete voglia di mettervi in gioco per migliorare la vostra posizione. Più di così… Buona volontà, dimostrazioni di affetto e proposte intriganti vivacizzano anche le storie un po’ stanche.

Bilancia: Un giovedì poco esaltante. Sottili dubbi continuano a darvi del filo da torcere e la persona amata vi appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare subito ricorrendo alla vostra consueta maestria nel conciliare gli opposti.

Scorpione: Se con il capo o i colleghi c’è stato da ridire, recuperate l’intesa e il gusto della collaborazione. Iniziative a lungo termine condotte con abilità. Giorno pieno di promesse. Professionalmente parlando siete imbattibili e nella coppia regna l’armonia.

Sagittario: Atmosfera tranquilla. Senza scosse o avvenimenti esaltanti, sono le piccole cose che comunque vi rendono più sicuri e appagati dal quotidiano. Se avete dei crediti o dei rimborsi da riscuotere, attivatevi oggi per richiedere quanto vi è dovuto.

Capricorno: Attività, soldi e amicizie non vi danno pensieri. Punto dolente il partner, che si mostra un po’ indifferente o meglio insofferente al vostro slancio. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi vi piace tanto, sarà soprattutto questione di fascino.

Acquario: La giornata favorisce lo studio, la concentrazione, l’analisi delle vostre sensazioni attraverso un contatto coinvolgente con le persone vicine. Il sogno domina la sfera affettiva e se da un lato vi allontana dalla realtà, dall’altro vi infonde fiducia.

Pesci: La Luna in Capricorno non si profonde in moine, piuttosto bada al sodo regalandovi soddisfazioni e opportunità di carriera da non perdere. L’ambizione di arrivare in alto vi fa diventare decisi e certi di meritarvi il rispetto di chi vi circonda.