Oroscopo del 11 aprile 2020: previsioni segno per segno

L’oroscopo del 11 aprile 2020: ecco tutte le previsioni astrali per i 12 segni dello zodiaco in modo da poter iniziare la giornata nel modo giusto.

Oroscopo del 11 aprile 2020 segno per segno

Ariete: Difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarsi di fronte ai possibili imprevisti. Farete bene a muovervi con cautela meditando ogni azione, ogni cambiamento e calibrando ogni parola.

Toro: Fedele alle tradizioni e alle usanze familiari, questo periodo non delude le vostre aspettative, procedendo sui binari della serenità e del buonumore. Attenti ai pessimisti che vi vorrebbero trascinare dalla loro parte, mettendo in discussione simboli e valori.

Gemelli: Sotto il tiro della Luna opposta a Venere, interrogativi e sospetti affollano la vostra mente. Nervosismo e rabbia per un viaggio sfumato. Addebitate al partner i vostri desideri di evasione, ma attenti a non tirare troppo la corda, potrebbe spezzarsi…

Cancro: Nulla andrà storto, finché avrete vicino la persona amata e non vi farete prendere dall’ansia di riuscire a terminare in tempo utile i preparativi. Naturale che fra tante faccende da sbrigare, qualcosa vi possa sfuggire: non fatene un dramma!

Leone: Bella la Pasqua, sia pur nell’attuale situazione tutt’altro che facile. Grazie al trigono della Luna, in casa la vostra fantasia crea effetti decorativi grandiosi. Buona anche l’intesa di coppia, vivacizzata dalla giusta dose di passione, sentimento e dialogo.

Vergine: Le vostre antenne captano vibrazioni profonde, sia vostre che di altre persone: fidatevi del vostro intuito che è molto acuto. La vita di coppia riprende quota. Fate riferimento alla logica e alla vostra ferrea organizzazione per sventare un momento di confusione.

Bilancia: Ripensamenti e una malinconia ingiustificata: la lucidità oggi non vi sostiene. I vostri cari fanno di tutto per rincuorarvi, sdrammatizzando i problemi. Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle con grinta.

Scorpione: La serenità del cielo primaverile non avrà molta presa su di voi. Vorreste essere rassicuranti e invece non farete che trasmettere irrequietezza. Le incongruenze esterne e l’ipocrisia vi fanno vedere rosso. Fosse per voi, rifareste il mondo da capo.

Sagittario: Meglio non concentrarvi su una sola grande idea, fissa in testa. Il periodo richiede una buona dose di elasticità e una revisione dei vostri obiettivi. A fronte di una delusione cambierete totalmente i vostri piani e non ve ne pentirete affatto. Coraggio!

Capricorno: A differenza di molti che speravano in una partecipazione gioiosa e all’insegna della socialità, per voi è normale che la Pasqua sia tutta interiore. Trascorrete la vigilia in casa, tranquilli, lontano da stimoli troppo forti, rispettando i vostri modi e tempi.

Acquario: Armonica a Marte, la Luna in Sagittario è una fonte inesauribile di sorprese. Novità, notizie e chiacchierate in chat movimentano piacevolmente la giornata. Cosa vorreste trovare nell’uovo di Pasqua? Esprimete un desiderio, potrebbe anche essere esaudito!

Pesci: Dal baule in cui conservate i vostri sogni, emergono ricordi del passato che vi ingrigiscono e vi imprigionano. Tirateli fuori e fatene un bel falò. Umore in risalita solo a Pasquetta, mentre oggi e domani qualcosa vi rattrista e qualcosa fa fatica a riuscirvi.