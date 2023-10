Olimpiadi 2026, Zaia: martedì porremo il problema delle gare

Martedì prossimo a Milano è convocato il Consiglio della fondazione Milano Cortina, che sarà preceduto da un incontro con i rappresentanti delle Istituzioni e società che preparano le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2026.

“E’ in questa sede che come Veneto porremo il problema della ridistribuzione delle Gare”. Lo ha anticipato Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine di un incontro a H-Farm a Roncade, in provincia di Treviso.

Il commento di Zaia sulle Olimpiadi

“E’ impensabile che si possa immaginare che una località che dà il nome alle Olimpiadi, Cortina, possa avere appena otto gare, sarebbero svolte nell’arco di una mattinata e non mi sembra si possano chiamare Olimpiadi – ha detto Zaia -. Con un po’ di buon senso e senso collaborativo credo una redistribuzione si possa fare. Ad esempio, ma sia chiaro che non lo sto chiedendo, quando è arrivata una disciplina nuova che è stata lo sci alpinismo – ha aggiunto – abbiano deciso assieme di assegnarlo alla Lombardia”.

“Il bob significa bob, skeleton e slittino, dunque – ha concluso Zaia – un bel po’ di gare e un bel po’ di medaglie”. Sono ben 16 e altrettante dovrebbero arrivarne, secondo Cortina e il Veneto.

GUARDA ANCHE: Olimpiadi 2026, Zaia: “non sono solo gare di sci”