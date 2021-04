Nuovi vaccini in Veneto: in arrivo oltre 184mila dosi - Televenezia

I furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, consegneranno domani mattina I° maggio all’Ospedale di Mestre, nuovi vaccini destinati al Veneto: 184.400 dosi così suddivise

151.100 dosi di vaccino AstraZeneca

20.500 di vaccino Moderna e 12.800 di Johnson e Johnson

La consegna avverrà anche questa volta in collaborazione con le Forze Armate. I mezzi speciali di Sda, attrezzati con celle frigorifere, porteranno alla destinazione finale dell’ospedale Dell’Angelo un totale di 184.400 dosi dei tre vaccini.

Nuovi vaccini

Quella di domani sarà la più grande operazione di distribuzione finora realizzata da SDA Express Courier dall’inizio della campagna. SDA infatti consegnerà in tutta Italia, per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria, 1.531.500 dosi in 12 regioni (1.254.800 del composto Vaxzevria, di Astrazeneca, 170.400 di Moderna e 106.300 del vaccino Janssen, di Johnson & Johnson). Trentadue i furgoni speciali impegnati nell’operazione.