Francois Droulers a proposito del cambiamento del panorama veneziano dovuto alle nuove costruzioni alberghiere, parla delle nuove leggi per regolamentare gli albergatori.

Il panorama di Venezia si sta trasformando. Di pari passo anche il panorama mestrino, dove lo skyline della città si vede modificato dalle recenti costruzioni di alberghi e bed and breakefast. Tante sono le strutture da portare ad una forte concorrenza tra di esse, tra le quali si insediano anche casi di abusivismo.

Francois Droulers, presidente della sezione turismo Confindustria di Venezia, racconta come, nel settore turistico, si sia presentato un forte sviluppo, tanto che negli ultimi cinque anni è raddoppiata l’ospitalità di locuzioni turistiche.

“Venezia deve offrirsi a questa domanda, ma l’offerta deve essere regolamentata” – afferma Droulers. Solo in questo modo si potrà tutelare l’industria alberghiera che crea delle occupazioni che devono presentare standard igenici sanitari adeguati, come adeguata deve essere agibilità e abitabilità.

Non viene nascosta la preoccupazione per quello che è lo sviluppo delle locazioni nel centro storico e nella destinazione mestrina. In merito alla situazione, la regione Veneto ha una nuova proposta di legge in cantiere: il codice di identificazione delle locazioni turistiche.

Confindustria propone l’apporto di alcune modifiche rispetto alla legge in modo tale che l’interesse di chi fa locazione turistica in maniera professionale rispettando la legge venga tutelato; dall’altra parte si fa in modo di evitare una invasione di locazioni turistiche che spesso escono dalla legalità.

In questo modo si manterrà l’interesse della destinazione turistica, della sicurezza dell’ospite e quella dei residenti