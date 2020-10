Nuova Giunta Zaia: ecco chi sono gli 8 assessori - Televenezia

Con la firma degli Assessori per accettazione dei decreti di nomina con attribuzione delle deleghe firmati nella serata di ieri dal Presidente Luca Zaia, è nata ufficialmente oggi nuova la Giunta regionale del Veneto per la legislatura 2020-2025.

La nuova giunta

Oltre al Presidente, ne fanno parte otto assessori (tre donne e cinque uomini). Sette di loro facevano parte della Giunta uscente e sono stati riconfermati. La novità è data dall’Assessore Francesco Calzavara, jesolano con una lunga esperienza amministrativa, prima in comune, poi in Consiglio regionale.

“Rispetto alle altre due volte – ha detto Zaia presentando la sua squadra – l’atmosfera è diversa: questa Giunta nasce in un momento difficilissimo per il Paese, con una crisi importante e già 60.000 posti di lavoro persi. Non c’è stato tempo per festeggiare, anzi, c’è in tutti la consapevolezza della necessità di lavorare subito, a pancia bassa come uso dire.

I veneti che ci hanno votato chiedono risposte e tocca a noi, come singoli e come squadra, saperle dare. Ho scelto e nominato questi Assessori in totale autonomia – ha sottolineato Zaia – e di questa possibilità ringrazio i partiti di maggioranza, che non hanno esercitato nessuna pressione, consentendomi di fare le scelte che ho ritenuto più efficaci nell’interesse dei cittadini”.

I nuovi assessori

Dopo aver ringraziato tutta la Giunta e il Consiglio regionale della legislatura appena conclusa per il grande lavoro svolto, il Governatore ha evidenziato che “ognuno dei nuovi Assessori, due in meno della precedente Giunta perché il momento richiede anche sobrietà nelle istituzioni, ha le capacità, l’esperienza amministrativa, la conoscenza del territorio per rappresentare al meglio tutti i Veneti. Abbiamo una squadra forte con una panchina corta”.

Zaia ha concluso augurandosi che sia possibile lavorare subito in spirito di squadra anche con la minoranza per l’obbiettivo comune di “ottenere il meglio per il nostro Veneto”, e ha indicato l’Autonomia da conquistare come obbiettivo prioritario.

“Un’Autonomia – ha concluso – che interesserà trasversalmente il lavoro di tutti gli Assessorati”.

I ruoli

Luca Zaia:

Comunicazione e informazione

Attuazione autonomia regionale differenziata, federalismo, referendum consultivi previsti da leggi regionali

Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

Cooperazione transfrontaliera e transnazionale

Funzioni di controllo e Ispettorato

Competenze istituzionali (Stato-Regione) – Conferenze istituzionali

Rapporti con Parlamento nazionale ed Europeo

Attrazione degli investimenti

Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 ed altri Grandi eventi

Statistica

Elisa De Berti (vice presidente)

Affari legali e contenzioso

Lavori pubblici

Sviluppo locale/IPA

Infrastrutture

Programmazione dei trasporti

Trasporto pubblico locale

Navigazione interna e portuale

Mobilità sostenibile

Gianpaolo Bottacin:

Programmazione per la salvaguardia ambientale

Cambiamenti climatici

Tutela del suolo e dell’aria

Ciclo integrato dell’acqua

Difesa del suolo e mitigazione del rischio Idrogeologico

Foreste

Cave

Protezione civile e antincendio boschivo

Specificità provincia di Belluno

Coordinamento piano straordinario alienazioni immobili e partecipazioni

Francesco Calzavara

Bilancio e controllo finanziario

Finanze e tributi

Documenti di programmazione regionale

Attuazione programma di governo

Rapporti con Consiglio regionale

Rapporti con il credito

Partecipazioni societarie

Risorse umane

Affari generali, demanio e patrimonio

Sistema informatico, e-government e agenda digitale

Semplificazione amministrativa, trasparenza, anticorruzione

Rapporti con Enti Locali

Riordino funzioni di competenza regionale – Funzioni metropolitane

Federico Caner

Partecipazione alle Conferenze istituzionali in supporto al Presidente

Programmazione (FAS e FSC)

Programmi FERS

Programma Italia-Croazia

Turismo

Trasporti a fune

Commercio estero e internazionalizzazione

Economia e sviluppo montano

Attività promozionali

Politiche dell’agricoltura e zootecnia

Politica Agricola Comune –PAC

Piano di sviluppo rurale (FEOGA)

Programma comunitario LEADER

Fitosanitario

Produzioni ambientali e vegetali

Bonifica

Cristiano Corazzari

Pianificazione territoriale e urbanistica

Beni ambientali, culturali e tutela del paesaggio

Parchi e aree protette

Caccia

Pesca e acquacoltura

Polizia Locale – Sicurezza

Cultura, spettacolo e sport

Edilizia sportiva, di culto e residenziale pubblica

Identità veneta

Flussi migratori/Veneti nel mondo

Diritti umani

Minoranze linguistiche

Politiche dell’istruzione

Diritto allo studio

Scuole paritarie

Edilizia scolastica

Programmazione della formazione professionale

Programmi comunitari FSE

Politiche per il lavoro

Pari opportunità

Università e ricerca fondamentale con riferimento ai rapporti con le Università venete e gli Istituti di Ricerca nazionali e regionali

Accordi di programma ai sensi del DM MISE 1 aprile 2015

Programmazione sanitaria e socio sanitaria

Tutela della salute

Igiene pubblica

Programmazione edilizia a finalità collettive

Attuazione art. 20, legge n. 67/1988

Sicurezza alimentare

Servizi veterinari

Programmazione e servizi sociali

Interventi a favore della famiglia, dei minori, dei giovani, degli anziani e portatori di handicap

Non autosufficienza e disabilità

Violenza di genere

Nidi e servizi innovativi

Settore del no profit e del volontariato

Rapporti con Istituzioni di assistenza e riforma del settore