Ulss4, presentata la nuova direzione strategica

Questa la direzione strategica dell’Ulss4 “Veneto orientale” presentata stamane dal direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi, il quale ha dichiarato: “Una squadra che ho scelto per la competenza e le caratteristiche personali. Sono infatti persone che raggruppano degli elementi fondamentali: un’adeguata esperienza nell’area che dirigono e un’età non avanzata, persone che hanno la capacità di lavorare in squadra, che hanno nella comunicazione e nel rapporto con le persone un loro punto di forza”.

Francesca Ciraolo, direttore Sanitario

È fiorentina, ha 54 anni, si è laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università di Firenze. Dal 1998 lavora nel Servizio Sanitario Nazionale, nel 2000 presso l’Usl 10 di Firenze confluita nel 2016 nell’Azienda Usl Toscana Centro. Nel 2013 ha diretto l’ospedale Serristori e dal 2014 anche l’ospedale Santa Maria Annunziata, presidi situati nell’area metropolitana fiorentina. Dal 2017 al 2020 ha diretto l’ospedale di Santa Maria Nuova, struttura storica della città di Firenze, fondata nel 1288 e sede di polo museale.

Nel 2020, in pieno lockdown, è arrivata in Veneto dove ha assunto la direzione degli ospedali di Dolo, Mirano e Noale dell’Ulss3 Serenissima. Ha gestito l’emergenza ospedaliera organizzando il Covid Hospital di Dolo.

Nell’ambito delle competenze della direzione medica di presidio ospedaliero si è occupata di formazione, risk management, donazioni e trapianti, edilizia ospedaliera, documentazione e flussi informativi. Ha sviluppato l’organizzazione dell’ospedale per intensità di cura ed applicato il modello del lean management nell’ambito della gestione operativa e dell’assistenza ospedaliera.

Paola Paludetti, direttore dei Servizi Socio Sanitari

Risiede a Vittorio Veneto, da 59 anni, si è laureata in Medicina all’Università di Padova e specializzata in Igiene e Sanità Pubblica ed in Medicina del Lavoro nella stessa Università. Ha lavorato per oltre 20 anni come dirigente medico di igiene e sanità pubblica e nella organizzazione dei servizi sanitari di base, presso il dipartimento di prevenzione dell’Ulss trevigiana.

Dal 2008 fino all’incarico in questa Ulss4 (marzo 2021) è stata direttore del distretto sociosanitario all’Ulss 7 poi Ulss 2 “Marca Trevigiana”, sviluppando un’importante attività in sinergia con le amministrazioni comunali, enti locali ed associazioni.

Massimo Visentin, Direttore Amministrativo

Risiede a Treviso, ha 49 anni, si è laureato in Economia Aziendale all’Università Ca’ Foscari. La sua carriera professionale è iniziata nel 1998 all’Azienda sanitaria di Treviso come collaboratore amministrativo poi, nel 2008, ha rivestito sempre nell’Ulss della Marca Trevigiana il ruolo di dirigente nella gestione del personale. Dal 2013 è in servizio all’Ulss4 Veneto orientale come direttore della “Risorse Umane” e oltre a questo dal 2019 è responsabile ad interim della “Direzione amministrativa territoriale” (Dat)