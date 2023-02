Noale, domenica i mercatini in centro con oltre 130 espositori - Televenezia

Dopo due rinvii consecutivi a causa del maltempo, domenica il meteo dovrebbe finalmente lasciare campo al ritorno dei mercatini di Noale, nella nuova abbinata coordinata da Confcommercio del Miranese insieme al Comune: il mercatino “Sapori & Tradizioni” nella nuova Piazza XX Settembre e l’antiquariato “MercatiNoale” in Piazza Castello.

Mercatini a Noale

Per questa seconda domenica di febbraio saranno circa 80 gli espositori, antiquari e collezionisti, all’ombra delle torri, mentre in piazza XX Settembre “Sapori & Tradizioni” accoglierà più di 50 bancarelle di prodotti legati al territorio, al gusto e alle tipicità regionali, come formaggi, insaccati, miele e confetture, riso e verdure di stagione e altri prodotti tipici della tradizione locale e regionale italiana provenienti dal Veneto e da altre regioni italiane.

Con 130 espositori in totale esordisce dunque per la prima volta in questo 2023 il doppio appuntamento mensile noalese, con l’obiettivo di rilanciare i mercatini e portarli all’altezza di analoghe proposte di piazze più blasonate, facendo anche da traino al commercio locale.

Negozi aperti

Sarà l’occasione per vivere il centro di Noale con l’apertura domenicale di locali e negozi della città. L’obiettivo di Confcommercio del Miranese e del Comune è rivitalizzare il centro cittadino attraverso appuntamenti di richiamo, a cui concorreranno anche i commercianti locali e i pubblici esercizi, creando occasioni di svago, shopping e ritrovo per tutti i cittadini, provenienti anche da fuori città.