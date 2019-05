I Negrita in tour arrivano al Teatro Toniolo a Mestre

Per la rassegna “Note Italiane”, martedì 14 maggio (ore 21.00) arrivano al Teatro Toniolo di Mestre i Negrita con il “25th Anniversary Tour”

Freschi di partecipazione al 69° Festival di Sanremo con il brano “I ragazzi stanno bene”, i Negrita tornano in tour in Italia con una serie di concerti in teatri prestigiosi e in luoghi di particolare fascino e importanza storica.

Una scelta che richiama le date che, nel 2013, li videro protagonisti con 64 sold out consecutivi. La tranche primaverile del tour, La Teatrale, partirà a maggio e per dieci serate vedrà i Negrita staccare le spine per abbracciare una dimensione più acustica e calarsi al meglio nell’intimità dei luoghi che visiteranno.

Lo show

Lo show comprenderà tutti i grandi classici della band toscana, da Rotolando verso sud a Magnolia, da Cambio a In ogni atomo, passando attraverso Mama Maè, Ho imparato a sognare, Non torneranno più, con l’aggiunta di brani che raramente (se non mai) hanno eseguito dal vivo in passato. In estate sarà invece il momento de La Teatrale Plus, naturale evoluzione della precedente, in cui il gruppo alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime. L’autunno porterà poi altre date e sorprese.

“Non sappiamo bene perché, ma più diventiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa – racconta la band – Vogliamo festeggiare tutto l’anno insieme a voi, quindi mettete in valigia abiti adatti a tutte le stagioni. Per l’autunno vogliamo tenervi ancora un po’ sulle spine, ma fidatevi: sarà un party senza fine!”.

Biglietti