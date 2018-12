Natale 2018 in Piazza Ferretto: calendario degli eventi

Natale 2018: anche quest’anno ricco programma di manifestazioni ed eventi a Mestre e in Piazza Ferretto dedicato soprattutto ai bambini e alla musica

Domenica 2 dicembre

Ore 10.30 – Piazza Ferretto

Concerto “NADAL PAR NIALTRI”

Banda Vittoria con la collaborazione del musicista maestro Mattia Bussi, cornista dell’orchestra regionale del Friuli, che suonerà Il Corno delle Alpi, mitico strumento simbolo della cultura della montagna

Ore 11.00-13.00 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia, Via Mestrina e e Via Palazzo, a cura di Barbamoccolo

Spettacolo itinerante Carrozzone di Natale in versione musicale: quattro folletti musicisti e un’elfa ballerina alterneranno coinvolgenti brani evergreen, canzoni natalizie

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia, Via Mestrina e e Via Palazzo, a cura di Barbamoccolo

Animazione con gli Zampognari

Venerdì 7 dicembre

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia, Via Mestrina e e Via Palazzo, a cura di Barbamoccolo

Spettacolo itinerante Extra Natale: il rubicondo cugino di Babbo Natale, un enorme Babbo Natale su trampoli, assaggiatore ufficiale di Pandori e Panettoni e fans accanito di torroni e mandorlati, arriverà in piazza accompagnato dal suo personal chef

Sabato 8 dicembre

Ore 11.00-13.00 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Spettacolo itinerante happy photo booth: un carretto fotografico pieno di simpatici props, una cornice illuminata, 2 folli fotofolletti e… chiunque può diventare protagonista del Natale!!!!

Ore 17.30-19.00 – Piazza Ferretto Concerto “Rudolph Xe’ Tornà” Gli Ska j di Natale

Domenica 9 dicembre

Ore 10.30 – Piazza Ferretto Sfilata e concerto di Natale della Banda di Tessera

Ore 11.00-13.00 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia e Via Mestrina, via Palazzo, a cura di Barbamoccolo

Spettacolo itinerante pascal magic: Un elfo pigro e perditempo, sfuggito alla catena di montaggio dei giocattoli, si gode una giornata di profondo riposo… In giro per la città

Venerdì 14 dicembre

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia e Via Mestrina, via Palazzo, a cura di Barbamoccolo

Spettacolo itinerante Ufficio postale mobile: In un mondo dove le comunicazioni sono sempre più affidate a mail e telefoni,ecco che arriva un sistema più a misura d’uomo. Due spediti folletti postini andranno in giro a far scrivere e custodiranno gelosamente la corrispondenza destinata all’ufficio di Babbo

Ore 17.30-19.00 – Piazza Ferretto Concerto “Natale in Blu e Bordò” BluBordò

Sabato 15 dicembre

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia, Via Mestrina e Via Palazzo, a cura di Barbamoccolo

Spettacolo itinerante parata dei giocattoli: Quanto stupore può portare negli occhi di un bimbo vedere i suoi amati, desiderati

giocattoli, prendere vita e danzare insieme in una allegra parata!

Ore 17.00 e 18.00 Piazza Ferretto, Concerto Coristi del Gran Teatro La Fenice, Carole e brani natalizi

Domenica 16 dicembre

Ore 11.00 e 12.00 – Piazza Ferretto, Concerto Coristi del Gran Teatro La Fenice, Carole e brani natalizi

Ore 11.00-13.00 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia, Via Mestrina e Via Palazzo, a cura di Barbamoccolo

Spettacolo itinerante Palla di Neve: Un simpatico pupazzo di neve animato, accompagnato da un Folletto Palladineve

Ore 17.30 – Piazza Ferretto “Concerto Natalizio” Pueri Cantores del Veneto

Martedì 18 dicembre

Ore 17.00 – Piazza Ferretto, Venezia Football Club: Scambio di Auguri di Natale

mercoledì 19 dicembre

Ore 18.00 – Piazza Ferretto, Ac Mestre: Scambio di Auguri di Natale

Giovedì 20 dicembre

Ore 19.00 – Piazza Ferretto, Umana Reyer: Scambio di Auguri di Natale

Venerdì 21 dicembre

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Face painting natalizio: una postazione con due make up artist trasformerà i piccoli passanti in stelle del Natale

Ore 17.30-19.00 –Piazza Ferretto, Concerto “Groovy Christmas” Into the Groove

Sabato 22 dicembre

Ore 11.00-13.00 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia, Via Mestrina e Via Palazzo, a cura di Barbamoccolo

Spettacolo itinerante Il Regalo Sei Tu!!! : un anziano, saggio, imponente folletto, farà da Tutor a un giovine Folletto inesperto, portandolo alla scoperta di regali e pensierini natalizi

Ore 17.30 -19.00 – Piazza Ferretto, Concerto di Natale: Associazione Culturale Coreana del Veneto

Domenica 23 dicembre

Ore 11.00-13.00 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

Ore 16.30 -18.30 – Piazza Ferretto Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia, Via Mestrina e Via Palazzo, a cura di Barbamoccolo. Spettacolo itinerante Rudolf in love : A grande richiesta ritorna la coppia di renne più irriverenti e contese della stalla

Ore 17.30-19.00 –Piazza Ferretto, “Concerto natalizio”: Cipster

Vocal Geeks, Night Foxes

Lunedì 24 dicembre

Ore 11.00-13.00 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

Animazione con Babbo Natale e il suo fidato Elfo.

una foto speciale: Babbo Natale si presterà a farsi fotografare dal suo fido Fotofolletto in una foto ricordo

piena dell’atmosfera della Vigilia. La foto verrà stampata in diretta e regalata ai fortunati passanti

Domenica 31 dicembre

22.30 – Piazza Ferretto, Capodanno in piazza. Ospiti i “Dear Jack” e il gruppo “Tributo Italiano” e a seguire animazione dj set, presentano Marco Baxo e Lady Elen.

Sabato 5 gennaio

Ore 17.00-19.00 – Piazza Ferretto: “The NuVoices Gospel Project”, The NuVoices Project

Domenica 6 gennaio

Ore 16.30-18.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo

LABORATORIO “Dolce scopina”. In una delle giornate più dolci dell’anno, 3 folletti Calzaioli si adopereranno per far confezionare a tutti i passanti piccole, dolci scopine con all’interno un cuore di lecca lecca… tutto da gustare!!!

Ore 16.30 -18.30 – Piazza Ferretto Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia, Via Mestrina e Via Palazzo, a cura di Barbamoccolo

Spettacolo itinerante “La Befana Infinita” Ancora provata dalla serata passata in volo con la sua scopa, una Befana dal cuore grande, dalle gambelunghe, dalla gonna enorme e dalle mille parole gentili, passerà nelle strade tra la gente a vantarsi dellesue ultime fatiche, ad augurare il buon anno e… a lanciare dall’alto una pioggia di caramelle!!!!

Ore 16.30 -18.30 – Piazza Ferretto Piazza Ferretto, Via Poerio, Largo Divisione Julia, Via Mestrina e Via Palazzo, a cura di Barbamoccolo

Spettacolo itinerante “Gira La Befana”

Una befana anziana e piegata su se stessa, china sotto il peso degli anni, stupirà chiunque con ringiovanimenti improvvisi grazie all’arte dell’Hula Hoop!

I Mercatini di Natale si possono trovare in Piazza Ferretto e Via Poerio dal 1 dicembre al 28 dicembre e in Via Allegri dal 1 dicembre al 6 Gennaio 2019. Rimaranno aperti dalle 10.00 alle 20.30