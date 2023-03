Museo di Torcello: ingresso gratuito per i residenti l’8 e il 14 marzo

La Città metropolitana di Venezia, in collaborazione con San Servolo srl, propone per il mese di marzo 2023 due speciali appuntamenti per visitare il Museo di Torcello: un’occasione per scoprire e riscoprire le collezioni del museo e godere del clima primaverile nella laguna nord.

Gli appuntamenti al Museo di Torcello

Mercoledì 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna e nuovo appuntamento con l’iniziativa Musei In Festa l’invito a recarsi a Torcello è non solo per le donne ma anche per i residenti nei 44 Comuni della Città metropolitana di Venezia e a Mogliano Veneto.

Le porte del museo dell’isola saranno aperte e con ingresso gratuito unendosi alla Giornata dei Musei in Festa promossa dai Musei Civici di Venezia per scoprire le presenze femminili che “abitano” le sale espositive. Martedì 14 marzo, Giornata Nazionale del Paesaggio sarà invece concesso ingresso ridotto a tutti i visitatori.

Le sezioni espositive

Il museo che si articola in due sezioni espositive. La Sezione Archeologica: espone una panoramica di ceramica greca; magno greca e romana; bronzetti votivi di guerrieri, animali, divinità; oggetti di uso personale e quotidiano; steli figurate di epoca romana, scultura greca e romana e una raccolta di gemme incise. La Sezione Medievale e Moderna: documenta la storia di Torcello come centro urbano, con opere datate dal VI al XIX sec. Dalla Basilica dell’Assunta provengono mosaici e il Paliotto d’altare del XIII sec., e dalla distrutta Chiesa di Sant’Antonio un ciclo di dipinti della bottega del Veronese.

Più informazioni

Orario di apertura: dalle ore 10.30 alle ore 17.30 (ultimo ingresso ore 17.00). Per raggiungere Torcello: trasporto pubblico locale ACTV Linea 12: da Fondamente Nóve a Burano e Linea 9 navetta Burano-Torcello. Orari https://actv.avmspa.it/it/content/orari-servizio-di-navigazione-0

Per Informazioni sul Museo e sulle attività che vi si svolgono:

La gratuità dell’8 marzo è riservata alle donne e ai residenti dei Comuni di: Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo. L’entrata gratuita è estesa anche ai residenti del Comune di Mogliano Veneto.