Movimento diretto di Mantenimento interessa a tutti i genitori che dopo una separazione vogliono incontrare i propri figli.

In Veneto ci sono circa 3000 casi di separazioni, è per questo motivo che anche a Jesolo arriva l’M. D. M., ovvero il movimento diretto di mantenimento e presto aprirà uno sportello dove, come referente di zona, ci sarà Claudio Gonella.

Un movimento dedicato ai genitori sia di sesso maschile che femminile dove, per svariati motivi, non riescono più a vedere i propri figli dopo una separazione. Il numero per contattare Claudio Gonella è: 393/33.73.576.

