Monica Bellucci e Nicolas Lefevre adesso sono solamente amici

E’ già finita, dopo poco più di un anno, la storia d’amore tra Monica Bellucci e lo scultore parigino Nicolas Lefevre, di 18 anni più giovane. Lo rivela l’attrice umbra in un’intervista al magazine F: «Sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose… ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita». Gelosissima della sua vita privata, dopo il divorzio da Vincent Cassel Monica era rimasta nell’ombra fino a quando non è stata beccata con Nicolas, insieme al quale era poi uscita allo scoperto allo scorso Festival di Cannes.

La nuova fiamma di Francesco Monte è Isabella de Candia

Dalle ceneri di un altro “grande amore”, con Giulia Salemi (nato nella casa del Grande Fratello Vip!) Francesco Monte è risorto con un’altra bellissima: la modella Isabella de Candia, nota ai più come Isadeca, suo pseudonimo su Instagram. I due – come riporta 361 Magazine – sono stati visti insieme in Puglia, terra natia dell’ex tronista e lei dovrebbe essere la stessa ragazza con la quale Monte è stato fotografato a Ibiza qualche settimana fa. Nessuna conferma o smentita dai due che, secondo alcune malelingue, si scambiavano dei “like” su Instagram ben prima della rottura fra Monte e la Salemi.

Nadia Toffa torna a farsi vedere sull’Instagram dopo un mese

A proposito di Instagram, la Iena Nadia Toffa è tornata dopo un mese di assenza con questo selfie insieme al suo bassotto Totò, tranquillizzando così i fan che temevano il peggio. Nessun accenno alle proprie condizioni di salute (come noto, la quarantenne conduttrice televisiva da tempo combatte contro il cancro), ma solo un commento sull’afa che attanaglia l’Italia.