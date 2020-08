Si è tenuta ieri sera a Rosolina Mare (RO) nel piazzale antistante il Centro Congressi una delle selezioni di Mister Italia, in palio il prestigioso titolo di “Mister Italia Veneto 2020”. La manifestazione è stata una delle prime organizzate “dal vivo” dopo il blocco delle selezioni causato dal Covid19.

Mister Italia 2020

I concorrenti in gara, presentati da Laura Zambelli, sono sfilati davanti alla giuria e al pubblico in tre uscite distinte, la prima con un completo elegante successivamente in casual per concludere in costume da bagno. Molto apprezzati gli interventi canori della cantante Vivian Grillo dalla trasmissione X Factor dove ha partecipato nel team di Fedez.

I vincitori

Primo classificato al quale è andata la fascia di Mister Veneto è Filippo Crivellari, 29enne di Rosolina, alto 1.79, occhi marrone, capelli castani, del segno della bilancia. Filippo aspira a lavorare nel mondo della moda, la sua squadra del cuore è la Juve, Ronaldo è il calciatore preferito.

La fascia Mister Eleganza è stata assegnata a Patrik Lala 20enne di Montebelluna (TV). Alto 1.90, capelli marrone e occhi neri, del segno della vergine, si definisce un ragazzo elegante, solare e generoso. Anche lui vorrebbe diventare un modello.

Il titolo Mister Cinema è andato a Mattia Dalla Vecchia di Malo (VI). Mattia ha 28 anni, è alto 1.75, è del segno del cancro, capelli e occhi castani. Gli aggettivi che ha scelto per presentarsi sono: vanitoso, simpatico e semplice. Anche Mattia è tifoso della Juve e il suo idolo calcistico è CR7.

Il titolo di Mister Fitness è andato a Andrea Gorin, 25enne di S. Maria di Sala (VE). Andrea è un ufficiale di navigazione, è alto 1.80, capelli e occhi castani, del segno della bilancia, ama la pallavolo ed è tifoso del Milan.

Alessio Vicentini di Ala (TN) è stato eletto Mister Boy Italia. 25 anni, neo laureato, alto 1.80, capelli e occhi castani, del segno dell’ariete sono alcune delle sue caratteristiche. Si definisce ambizioso, preciso e passionale.

A Massimo Altieri di Padova è andata la fascia Mister Alpe Adria. Massimo che è di origini foggiane ma vive a Padova, lavora presso l’Ospedale Civile come infermiere e durante il periodo Covid era nel reparto di terapia intensiva. Le sue caratteristiche sono: altezza 1.80, capelli castani, occhi verdi, del segno del cancro.

Mister New Italy è stato eletto Tudor Banu nato in Moldavia e ora residente a Granze (PD). Tudor ha 26 anni, è alto 1.85, capelli neri e occhi castani, del segno del sagittario, lavora sia come modello che come receptionist di un hotel di Abano. Ospite della serata Fabio Ferro di Porto Viro (RO) che alla finale nazionale dello scorso anno ha vinto il titolo nazionale di Mister Eleganza 2019. I primi classificati accederanno alle fasi nazionali 2020.

Il concorso

A Mister Italia, concorso collegato ai maggiori concorsi di bellezza mondiali come Mister Mondo, Mister Universo, Mister International, ecc., possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. La manifestazione è stata organizzata dalla ProLoco Rosolina e dall’Ass.ne Oltre il Rock con la direzione artistica di Stefano Ciffo.