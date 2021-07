Ne sono passati di anni dalla prima edizione di MissVeniceBeach, ben 11. Il concorso talent, attraverso un tour lungo le più affascinanti e rinomate località balneari del Veneto, elegge la ragazza più bella dell’estate. Un contest unico nel suo genere che da 11 edizioni ha l’abilità di unire moda, spettacolo e tradizione. Raccontato in ogni serata dalla patrona del concorso Elisa Bagordo, legatissima a Venezia e alle sue eccellenze.

MissVeniceBeach riparte da Jesolo

L’edizione 2021, che va in scena dal 2 luglio fino a metà settembre, sarà come sempre ricca di sorprese e interessanti novità. L’undicesima edizione del talent è ripartita da piazza Aurora di Jesolo venerdì alle 20.30 grazie all’importante collaborazione con il comune di Jesolo. Ogni miss ha preparato un video di presentazione dove si racconta ed esprime la sua personalità. Dopodiché, il pubblico del web regala 3 punti extra alla miss che più si è impegnata a realizzare la sua clip. Le 15 selezionate che hanno passato il turno si sfideranno sul palco e sono state giudicate secondo 3 criteri: personalità, portamento e posa fotografica.

Non solo un concorso

Anche quest’anno 5 le fasce messe in palio dai partner assegnate da una giuria tecnica e popolare. MissVeniceBeach è un evento per tutta la famiglia allietata non solo dallo spettacolo ma anche dal villaggio delle miss accanto al palco ricco di stand di promozione gastronomica, della bellezza e benessere con lo staff di Eywa Sport&Spa e con l’esposizione delle ultimissime arrivate da casa Jeep del parco auto di Campello Motors.

Le miss Fasciate dell’edizione 2020 di MissVeniceBeach

Presenti sul palco tutte le miss Fasciate dell’edizione 2020 ognuna con dei compiti ben stabiliti, Camilla Baldini, l’etoile di MissVenice, ci delizierà con dei passi a due davvero esclusivi, Susanna Milosavljevic la Reginetta in carica affiancherà la presentatrice Elisa Bagordo sul palco, Ananstasia Nicoletti la miss dedicata ai social, Marzia Colonna nello stand di consorzio sigillo Italiano, Greta Vanin ai motori di Campello Motors, Matilde Barrison e Aurora Maglione all’accoglienza. Un appuntamento da non perdere.