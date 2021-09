Sempre più vicina la finalissima di Miss Venice Beach 2021, il concorso che raccoglie le bellezze più cristalline da tutto il litorale veneto. Ma solo una sarà la vincitrice. Non resta che scoprire chi sarà, seguendo le dirette h24 sui canali social del reality dal 13 al 17 settembre. Interviste, confessionali, lezioni ma anche interazione col pubblico, in un format unico giunto ormai alla sua 11esima edizione.

Da Jesolo a Sottomarina per lo scettro di più bella

Sono 27 le miss che il concorso ha selezionato lungo tutte le sue tappe nella costa veneta: da Jesolo passando per Caorle, il lido di Venezia, Rosolina a Mare fino a Sottomarina. Le contendenti sono pronte a sfidarsi a colpi di pose e sfilate sulla passerella, in un palco sull’acqua che farà da perfetto scenario per l’occasione. Inoltre, una serata di gala da non perdere.

L’apice del concorso si terrà però al Mosella Suite Hotel di Sottomarina, dove le ragazze trascorreranno una settimana immerse nel lusso e frequenteranno corsi di portamento, presenza scenica, posa fotografica e tutto quanto serve per fare di loro delle degne concorrenti.

Un appuntamento imperdibile, per gli appassionati di moda e non. Chi diventerà Miss Venice Beach 2021?