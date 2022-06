Miss Italia 2022: tre selezioni questa settimana in Veneto

Tre saranno le selezioni valide per Miss Italia 2022, in programma questa settimana in Veneto. Si comincia, martedì 7 giugno alle ore 21.00 nel suggestivo tratto di spiaggia antistante il ristorante de “Le Tegnùe Beach” mentre, venerdì 10 agosto, sarà la Discoteca “Odissea” di Spresiano (Tv) ad ospitare le concorrenti che sfileranno nelle varie sale del noto locale.

Sabato 11 giugno alle 20.30 in Piazza Matteotti a Casale di Scodosia (Pd) le candidate sfileranno, circondate dall’allegria e dai colori dei carri mascherati del “Carnevale Estivo”, edizione estiva del tradizionale “Carnevale del Veneto”.

Selezioni di Miss Italia 2022

Le vincitrici delle tre selezioni saranno ammesse alle finali regionali in Veneto di “Miss Italia”. Alle selezioni di “Miss Italia 2022”, possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 anni (compiuti entro il 18 settembre) ed i 30 anni; per iscriversi è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti, esclusivista regionale, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia

Veneto”.