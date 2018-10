Meteo in peggioramento: task force per garantire i collegamenti acquei

Meteo in peggioramento: lunedì alle 14 possibile picco di acqua alta di 150 cm. Si raccomanda alla popolazione di non uscire di casa e di impegnare le strade solo se necessario in modo da garantire

Il Centro maree del Comune informa che alle 14 di lunedì 29 ottobre è previsto un possibile picco di marea di 150 centimetri. Alle 0.30 di martedì 30 ottobre si prevede invece un possibile livello massimo di 140 centimetri.

Si raccomanda alla popolazione di non uscire di casa e di impegnare le strade solo se necessario in modo da garantire, in caso di emergenze, agli operatori di soccorso di raggiungere agevolmente zone interessate da eventuali problemi. Il direttore generale dell’Ulss 3 “Serenissima”, Giuseppe Dal Ben, ha disposto che vengano posticipate le visite sanitarie programmate in centro storico sia lunedì 29 che martedì 30 ottobre.

Le organizzazioni di Protezione Civile di tutti i Comuni della Città metropolitana di Venezia sono impegnate nel presidio del territorio, pronte a intervenire in caso di necessità. Tutti i volontari sono stati allertati e vengono coordinati dalla Centrale operativa del Servizio Protezione Civile della Città metropolitana di Venezia in costante collegamento con il Corem (Centro operativo regionale del Veneto per le emergenze) per valutare l’evoluzione dello scenario emergenziale.

Per quanto riguarda le isole della laguna, il sindaco Luigi Brugnaro, viste le previsioni di marea eccezionale del Centro maree, ha disposto di formare una task force per garantire i collegamenti acquei, specie in caso di emergenze sanitarie.

Nel team sono impegnati rappresentanti e mezzi del Suem 118, del gruppo Avm, di Veritas, della Capitaneria di Porto e di tutte le Forze dell’Ordine. Il primo cittadino ha inoltre interdetto con ordinanza la navigazione privata attraverso il Canal Grande di Murano sempre per le giornate di lunedì 29 e martedì 30 ottobre. Il divieto sarà in vigore nei seguenti orari: dalle 10 alle 17 di lunedì 29 ottobre e dalle 21 di lunedì 29 ottobre alle 3 di martedì 30 ottobre.

In caso di necessità o di soccorso, di seguito i contatti telefonici dei presìdi sul territorio:

Carabinieri – 112

Questura – 113

Vigili del Fuoco – 115

Guardia di Finanza – 117

Suem – 118

Capitaneria di Porto – 1530

Polizia Locale – 041/2747070