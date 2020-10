In questa puntata di Obiettivo Salute viene presentata la storia di un bambino di quattro anni che soffre di una allergia particolare e di un papà che cerca di fare stare bene il bambino. Questa è storia di Loris Zoppelletto che ci spiega l’importanza della scienza metabolomica.

La storia di Loris Zoppelletto

Loris Zoppelletto è un esperto di nutrizione e fondatore della Meetab. “Davide, il bambino di quattro anni è diventato un ragazzino di 13 anni. È guarito completamente. È una storia di un papà che non si è arreso.

Inizialmente pensavo che mio figlio avesse una semplice bronchite che ho cercato di curare. L’ho riempito di antibiotici nel tentativo di fargli passare quella che sembrava un’infezione.

Scopro in realtà che ha un’intolleranza alimentare. Era intollerante a degli elementi che sono quasi dappertutto nei cibi di oggi. Allora mi rivolgo a degli esperti di biochimica (un ramo della medicina). Abbiamo compreso che il problema di Davide non era solo legato all’intolleranza. Il suo problema era dovuto dall’incapacità dell’intestino di trattenere il cibo non ancora digerito.”

Dott. Dimitris Tsoukalas, Direttore Medico delle Cliniche Metabolomiche

Loris Zoppelletto prosegue con il racconto. “Sono andato direttamente ad Atene con tutta la mia famiglia per incontrare il medico Tsoukalas.

Con il suo aiuto abbiamo scoperto esattamente cosa non funzionava nel suo metabolismo. Il risultato è che mancava, dentro il corpo di mio figlio, alcuni micronutrienti. Vitamine e minerali.

Pur mangiando molti alimenti non aveva la giusta quantità di questi due importantissimi elementi, per migliorare lo stato di salute.

Inoltre ho scoperto che non è un problema solo di mio figlio ma di tante altre persone, la mancanza di micronutrienti.”

Le malattie croniche

“Siamo carenti di vitamine e minerali al punto che questo provoca tantissime malattie nelle persone. Queste malattie vengono chiamate malattie croniche.

Esse durano per molto tempo, non sono come le influenza. Durano per più di tre mesi e sono ad esempio il diabete, le malattie autoimmuni, le allergie. Queste sono, per l’OMS, fortemente correlate con le carenze nutrizionali. Qui entra in gioco la scienza metabolomica.”

La metabolomica

“La metabolomica è lo studio delle reazioni biochimiche che avvengono all’interno del nostro organismo.

Il nostro corpo fa avvenire migliaia di reazioni biochimiche che servono a produrre energie, riparare i tessuti, difenderci dagli attacchi batterici o virali. Per semplificare, tutto il nostro modo di funzionare è biochimica.

Questa scienza è il metodo per dedurre che cosa sta andando bene e cosa sta andando male nel nostro corpo.”