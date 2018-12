Entusiasmo a Mestre per l’M9, che è partito con il piede giusto registrando 500 ingressi durante il primo giorno di apertura al pubblico.

La città ha risposto con entusiasmo e curiosità dopo l’anteprima dell’M9 che ha goduto del sostegno della presidente del senato Elisabetta Casellati e della partecipazione entusiastica del ministro di beni culturali Alberto Bonisoli. Il museo multimediale del 900′ si presenta come uno spazio espositivo decisamente nuovo a livello nazionale. Per la sua realizzazione sono stati spesi 100 milioni di euro, e propone ai suoi visitatori una tecnologia all’avanguardia che permette di conoscere la storia di un secolo straordinario per i cambiamenti radicali e repentini, che ha portato in Italia e nel Veneto.

Due piani dedicati alla mostra che si estendono per 2610 metri quadrati, un’auditorium grande 1400 metri quadrati, sono soltanto alcuni dei numeri di un’esposizione che si candida ad avere un ruolo culturale ma soprattutto pedagogico . La mostra è composta da 6000 foto, 820 video e 400 file video provenienti da 150 archivi, i cui contenuti sono stati curati da 47 studiosi tra storici, sociologi, architetti, e scrittori. Un volume enorme di materiale che racconta le due guerre, l’industrializzazione e il miracolo economico che ha portato con se la diffusione dell’istruzione e la corsa al progresso.