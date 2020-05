Mercato di Portogruaro: i 180 banchi riapriranno

Sabato 16 maggio, il Sindaco Maria Teresa Senatore ha incontrato gli Assessori comunali allo scopo di compiere una ricognizione in merito alle disposizioni per le riaperture delle attività economiche e produttive, lunedì 18 maggio, già anticipate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Governatore del Veneto e dall’Anci Veneto, Associazione dei Comuni e delle Province. Nel corso della riunione si è concordato di chiedere ai dirigenti la valutazione della situazione complessiva del Mercato di Portogruaro del giovedì, alla luce delle ultime disposizioni, per aprire giovedì 21 maggio.

Inoltre è stata convocata una nuova Giunta per lunedì 18 maggio, con la presenza dei dirigenti, per addivenire a un Piano dettagliato delle modalità di svolgimento del Mercato di Portogruaro al completo.

Mercato di Portogruaro

«È indispensabile attuare in tempi brevissimi le disposizioni attuali Covid19 – commenta il Sindaco Maria Teresa Senatore -. Ce lo chiedono le attività economiche e ce lo chiedono, soprattutto, i cittadini. Sono certa che i dirigenti e il personale tutto sapranno con la consueta professionalità e celerità rispondere alle necessità che la situazione presenta. Velocità, competenza, flessibilità e capacità di adattarsi: tutto questo sta dimostrando il personale del Comune di Portogruaro».