Meno 1 mese alla 34esima Huawei Venicemarathon

Si entra nel vivo del “mese Venicemarathon”. Per Venezia e il suo territorio la Huawei Venicemarathon non è solo una maratona, ma un vero e proprio contenitore di eventi ed iniziative che coinvolgono, per un intero mese, tutto il territorio veneziano e non solo.

Sabato 5 ottobre l’inizio

Si inizia sabato 5 ottobre a Chioggia con la prima tappa delle quattro Ali Family Run, le manifestazioni di promozione sportiva e solidarietà, organizzate da Venicemarathon, dedicate al mondo della scuola e dei giovani che per quattro sabati abbracceranno tutto il territorio veneziano e coinvolgeranno oltre 18.000 persone. Si prosegue poi sabato 12 ottobre a San Donà di Piave, sabato 19 ottobre a Dolo-Riviera del Brenta e sabato 26 ottobre a Mestre – Parco San Giuliano.

Progetto Zero Waste Blue

Mercoledì 9 ottobre, nell’ambito del progetto Zero Waste Blue, gli organizzatori di Venicemarathon e la Regione Veneto inaugureranno, invece, a Villa Pisani a Stra (sede di partenza della Huawei Venicemarathon) una pedana permanente che migliorerà l’accessibilità e la fruibilità a questo bene architettonico non solo a tutti gli atleti disabili che parteciperanno alla maratona, bensì a tutti i numerosissimi visitatori che ogni anno affollano questo splendido museo nazionale. Ricordiamo, a tal proposito, che da alcuni anni Villa Pisani apre in via del tutto eccezionale i suoi cancelli per ospitare tutti i servizi pre-gara e permettere agli atleti di riscaldarsi e svolgere tutte le attività di warm-up all’interno della Villa. Gli atleti, infatti, varcano i cancelli di uscita solo per entrare nelle griglie di partenza. Inoltre, durante il lungo weekend della maratona, tutti gli iscritti avranno la possibilità di visitare la Villa gratuitamente e gli accompagnatori a prezzo ridotto.

Presenti due campioni paralimpici

Quest’anno più che mai si rafforza il messaggio di solidarietà di Venicemarathon grazie a due grandissimi campioni paralimpici: Alex Zanardi e Giusy Versace. Entrambi sono il volto, l’anima e il cuore del Charity Program legato alla Maratona di Venezia, ed entrambi sono molto attivi non solo a raccogliere fondi per le loro onlus (Obiettivo 3 e Disabili No Limits), ma soprattutto per invitare tutti a compiere un gesto di cuore e donare. Ad oggi, le 19 onlus aderenti all’iniziativa hanno già raccolto la straordinaria cifra di 30.885 euro.

Oltre 11.000 iscritti

Ad un mese esatto dal via, corrono veloce anche le iscrizioni, con già oltre 11.000 iscritti, di cui moltissimi stranieri, sicuramente attratti anche dal fatto che la Maratona di Venezia è entrata a far parte del prestigioso circuito a punti Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group World Ranking. L’edizione 2019 della Huawei Venicemarathon sarà uno degli oltre 100 eventi di qualificazione al campionato mondiale Abbot Wanda Age Group che si terrà nel 2021, in sede ancora da definire. Il periodo di qualificazione avrà inizio con la Maratona di Chicago 2019 del prossimo 13 ottobre e terminerà sempre a Chicago nel 2020 (11 ottobre). Tutti gli atleti, a partire dalla categoria dei 40 anni in su, potranno così guadagnare preziosi punti di qualificazione anche a Venezia.

“Come ogni anno viviamo con grande entusiasmo e trepidazione questo ultimo mese – commenta il presidente d Venicemarathon Piero Rosa Salva – e colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, durante l’intero anno, ci seguono e sostengono nel nostro impegno organizzativo e i tantissimi che, a vario modo, ci affiancheranno in questo ultimo decisivo mese. Vorrei anche lanciare un appello ed invitare ad unirsi a noi tutti coloro che desiderano vivere l’emozione della maratona dall’interno. Garantisco che fare il volontario è un’esperienza unica, irripetibile e ogni anno diversa. Tutti i nostri recapiti sono disponibili sul nostro sito ufficiale e sui vari canali social”

Informazioni più approfondite e dettagli sono disponibili sul sito www.huaweivenicemarathon.it