Nella giornata di domenica 17 settembre, è stato inaugurato nel patronato “Papa Luciani” della chiesa Beata Vergine Addolorata, a Mestre, il nuovo campo di basket e baskin, da poco rinnovato, che porta il nome di Matteo Marchiori.

Un Omaggio a Matteo Marchiori

La nuova struttura sportiva è stata intitolata proprio a Matteo Marchiori, campione del basket, venuto a mancare 3 anni fa. Nato e cresciuto nella parrocchia della Beata Vergine Addolorata, è divenuto poi giocatore professionista di basket. Raggiunse infine lo stato di consigliere federale, presidente del Settore Agonistico e presidente del Comitato Regionale FIP Veneto.

A precedere il momento dell’inaugurazione, la messa in suo ricordo celebrata da don Stefano Cannizzaro, a cui hanno partecipato familiari, numerosi amici e parrocchiani. Successivamente, la mamma di Matteo, Silvana, ha tagliato il nastro inaugurale del campo, dove poi è stata scoperta una targa speciale in ricordo dell’ex presidente.

Le Parole del Consigliere Senno

Ha preso parte alla cerimonia, in rappresentanza dell’Amministrazione, il consigliere comunale e presidente della Commissione Sport, Matteo Senno. “Oggi è una giornata importante e ci tengo a ringraziare don Stefano per aver voluto realizzare questo campo di basket e baskin. Quello che manca spesso ai nostri giovani, nella società odierna, è tornare a giocare e divertirsi nei patronati, dove potersi conoscere e stringere legami.

Come Amministrazione crediamo fortemente nei valori dello sport, il quale è uno dei pilastri della nostra azione programmatica governativa. In questi anni abbiamo investito tanti milioni di euro nella realizzazione di nuovi impianti e nella manutenzione dei vecchi, e stiamo portando avanti tante iniziative per incentivare lo sport. Oggi siamo qui per la presentazione di un campo dove si potrà anche giocare a baskin. Il tutto sarà simbolo, ancora una volta, di quanto lo sport sia il migliore strumento per fare aggregazione, inclusione, nuove amicizie e creare rapporti umani”, ha concluso.

I Partecipanti

Presenti, inoltre, il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, il segretario Generale della FIP, Maurizio Bertea e il presidente CR Veneto della FIP, Roberto Nardi. Vi erano poi la vicepresidente dell’ente italiano sport inclusivi – Baskin, Miola Sira e il delegato Regionale Baskin Daniele Bordignon. presente infine il presidente della Reyer Venezia, Federico Casarin.

Concluso il momento degli interventi, ha preso il via una giornata all’insegna dello sport e dello stare insieme, con numerose partite di baskin e basket.

Leggi Anche: Maratonina di Mestre: in mille al traguardo della 14° edizione