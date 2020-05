Abbiamo intervistato il presidente dei commercialisti di Venezia Massimo Da Re che analizza lo stato di salute del tessuto economico della città.

Massimo Da Re e le aziende

Le aziende produttive del Veneto si stanno riprendendo ma c’è un “periodo morto” perché gli ordini devono essere acquisiti, inoltre è alta la concorrenza dall’estero che crea non poche difficoltà. Altro discorso è invece il comparto del turismo, il problema è evidente. Le misure adottate dallo stato per sostenere il turismo non hanno prodotto molti risultati, Venezia ne sta soffrendo moltissimo. Alcune aziende, per via delle misure del distanziamento sociale, non avranno convenienza di aprire per consentire ad arrivare un punto di pareggio. In generale in Veneto c’è una situazione di difficoltà finanziaria.

Il governo non dà nessun tipo di indicazione dal punto di vista fiscale alle aziende

Il presidente dei commercialisti di Venezia Massimo Da Re è contrario a qualsiasi tipo di rinvio dei pagamenti. I redditi del 2020 sono un grande punto di domanda. In Italia si assiste ad una forte divisione tra chi ha il reddito fisso e chi a redditto autonomo e sta soffrendo maggiormente. Se gli imprenditori non versano le tasse per quest’anno con il tempo con un effetto a cascata non ci saranno soldi nemmeno per chi ha lo stipendio garantito.