Nella decima puntata di “Stanno Facendo un 48”, programma condotto da Patrizio Baroni, abbiamo discusso della storia e del futuro di Venezia, ai suoi primi 1600 anni. Gli ospiti della puntata sono: Pietrangelo Pettenò, coordinatore del progetto Forti di Venezia; Pieralvise Zorzi, scrittore; Claudio Vernier, Presidente dell’associazione Piazza San Marco; Cesare Peris, presidente della società del mutuo soccorso carpentieri e calafati; Alessandro Marzo Magno, giornalista e scrittore.

Siamo capaci, noi, di prendere in mano il governo di Venezia?

Alessandro Marzo Magno: “C’è un deficit della rappresentanza. Non ci sono più quotidiani veneti con la testa in Veneto, idem per alcune banche, non c’è capacità di elaborazione politica.

Ad esempio, la lista Zaia è da sola il quarto partito d’Italia. Si è presentata separata dalla Lega, mi sapete presentare un dirigente della Lega Nord veneto?

Questi fattori pesano moltissimi sull’elaborazione politica e su Venezia. Bisogna avere un peso per imporre delle scelte, e noi siamo ampiamente sotto rappresentati, con un governo che non rappresenta appieno il territorio. C’è bisogno di accrescere il peso, dunque di elaborazione politica.