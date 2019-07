Maria De Filippi in vacanza in barca fotografata dal magazine Chi

Come da consolidata tradizione estiva, il settimanale Chi pubblica le foto di Maria De Filippi in vacanza in barca: in perfetta forma, “La capitana” – come viene definita dal magazine – si gode il sole della Corsica insieme al consueto gruppo composto da staff e amici fidati, tra i quali Rudy Zerbi e Garrison Rochelle. Poi Maria raggiungerà il marito Maurizio Costanzo nella loro villa di Ansedonia, in Toscana, dove trascorrerà il resto dell’estate prima di tornare alla guida dei suoi numerosi programmi su Canale5.

Barbara D’Urso pubblica – su Instagram – molte foto del passato

L’altra regina di Canale5, Barbara D’Urso, invece, nonostante la pausa estiva in tv, continua ad essere molto attiva su Instagram: oltre a mostrare il dietro le quinte dei suoi programmi, ha inaugurato una sorta di rubrica, pubblicando le sue foto di qualche anno fa. Una delle ultime, in bianco e nero (QUI) la ritrae in costume sul bagnasciuga, negli anni ‘80, quando poco più che ventenne muoveva i primi passi nel mondo della televisione. QUI, è ancora al mare, però alla fine del secolo scorso, QUI un vecchio sceneggiato di Rai1 e QUI una foto di backstage del video di “Dolceamaro“, nel 1980.

Su Twitter, Heather Parisi torna all’attacco di Lorella Cuccarini

“Dolceamaro“ è anche il titolo di un singolo di Heather Parisi, tornata a “pizzicare” Lorella Cuccarini, dopo aver saputo che la rivale condurrà prossima edizione de “La vita in diretta” su Rai1. Inserendosi nelle polemiche che mettono in relazione la scelta di Viale Mazzini con un alcune dichiarazioni politiche della showgirl romana favorevoli all’attuale maggioranza di governo, Heather scrive: «Per avere la conduzione di un programma sulla tv pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto».