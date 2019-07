Continua Marghera Estate 2019. Questa sera la piazza si scalda con i giovani musicisti della GOM, la Giovane Orchestra Metropolitana, composta da circa 100 giovanissimi musicisti, che suonano insieme alla Banda Sinopoli. Lo spettacolo inizia alle 21.15, prima del concerto continua con successo lo street food con i piatti tipici della Toscana.

Tre giorni di lirica

Per tre giorni, dal 5 al 7 luglio, saranno ospitati al Marghera Estate tre spettacoli di lirica dedicati al grande pubblico che per la prima volta sono gratuiti al fine di coinvolgere tutti gli appassionati. La novità è stata possibile grazie al progetto cofinanziato dall’Unione Europea.

Venerdì 5

In piazza Mercato si parte con il primo di due spettacoli: l’Orchestra Filarmonica del Veneto, diretta dal Maestro Riccardo Léon Boeretto, mette in scena il concerto lirico sinfonico “Una notte all’opera. Le più belle arie delle lirica”.

Sabato 6

Si dà spazio alla collaborazione con il Teatro La Fenice che porterà in piazza Marghera lo spettacolo Concerto-Galà con gli artisti della Fenice. Un recital lirico che ha al suo interno un repertorio con alcune delle più belle arie e duetti tratti dalle opere più celebri.

Domenica 7

Ci sarà “il Rigoletto” in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. L’opera è centrata sulla drammatica e originale figura di un buffone di corte e pone in evidenza le tensioni sociali e la subalterna condizione femminile in una realtà nella quale il pubblico ottocentesco poteva facilmente rispecchiarsi.

Piazza Mercato si trasforma quest’anno anche in una grande balera con due serate dedicate al ballo liscio il 12 e il 17 di luglio prossimi.