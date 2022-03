Manuela Levorato, campionessa italiana dolese e vicepresidente Fidal Veneto, invita tutti il 3 aprile alla Maratonina dei Dogi: “Una grandissima manifestazione organizzata da Atletica Riviera del Brenta.”

Maratonina dei Dogi

Grande entusiasmo nei comuni della Riviera del Brenta per il ritorno di una competizione ferma al nastro di partenza da due anni, a causa della pandemia. La storica competizione, la mezza maratona del Doge si snoda nei comuni di Dolo, Mira, Strà, Fiesso D’artico e si terrà il 3 aprile.

Tocca a Dolo quest’anno ospitare la partenza della storica maratonina e per il sindaco è un occasione per ripartire, prendere ispirazione dall’energia e dai valori dello sport.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo evento. Esso rappresenta per l’intera comunità rivierasca e non solo, anche a livello internazionale, un chiaro messaggio: si riparte dallo sport. Non solo come sostanza fisica e intellettuale, ma soprattutto valoriale.” Afferma Gianluigi Naletto, sindaco di Dolo.