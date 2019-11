CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia ha messo a disposizione uno stanziamento straordinario di 20 milioni di euro per le famiglie e, in collaborazione con FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO, per le imprese che sono state colpite dal maltempo a Venezia e il litorale veneto. Acqua alta a Venezia: istruzioni per il rimborso dei danni

Chi ha subito danni potrà attingere ai plafond chiedendo un finanziamento a tasso agevolato e provvedere nell’immediatezza alla sistemazione di quanto danneggiato dal maltempo, tornando così quanto prima alla normalità.

Maltempo a Venezia

“Quando accadono fatti di questo genere, le famiglie e le imprese si ritrovano a dover affrontare momenti molto difficili.

La quotidianità familiare viene sconvolta e viene messa a repentaglio anche l’operatività aziendale -riferisce il Direttore Generale Claudio Alessandrini- È importante agire nell’immediato! Per questo motivo abbiamo deciso di attivarci subito e mettere a disposizione un plafond che consenta di avere subito la liquidità necessaria per le opere di prima necessità”.

L’iniziativa

“ Abbiamo accolto con grande favore l’iniziativa di CentroMarca Banca, nostro partner per le attività sul territorio, al fine di dare un aiuto concreto alle imprese danneggiate” – afferma il Presidente di Fidi Impresa & Turismo Veneto Massimo Zanon.

Conto corrente

Inoltre CentroMarca Banca sta attivando un conto corrente dedicato a chi vuole aiutare i veneziani in grave difficoltà dopo i recenti avvenimenti atmosferici. Un conto dove chiunque potrà donare, quel che può, attraverso un bonifico bancario o un versamento allo sportello il cui costo sarà gratuito.

“Siamo orgogliosi di poter fare da collettore tra chi ha necessità contingenti e quanti invece, attraverso il proprio spirito di solidarietà, vogliono contribuire, anche con poco, attraverso una donazione” ha detto il Presidente di CentroMarca Banca Tiziano Cenedese.

Tutto quello che verrà raccolto sarà devoluto alle entità che stanno coordinando gli aiuti per questo evento straordinario che ha colpito la nostra regione ed in particolare Venezia.

Le filiali

In provincia di Venezia CentroMarca Banca ha numerose Filiali. Due di queste sono proprio nei comuni maggiormente colpiti, Venezia, sestiere di Cannaregio, e a Jesolo in via Aquileia.