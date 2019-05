Riparte il tour di Malika Ayane

Dopo aver portato nei club e nei teatri il suo ultimo album “Domino“, Malika Ayane riparte in tour il 26 giugno con la data zero a Crema, in provincia di Cremona.

Il 13 luglio canterà a Champorcher (Valle D’aosta); il 20 luglio ad Aiello del Friuli (Udine); il 18 agosto a Cirella di Diamante (Cosenza); il 21 agosto a Forte dei Marmi (Lucca), il 15 settembre a San Martino di Castrozza (Trento) e il 16 settembre a Lanciano (Chieti).

Emik Killa porta in tour i brani dell’ultimo album “Supereroe”

Nuovi concerti estivi anche per il rapper Emis Killa, che ha appena ricevuto da YouTube il Creator Award d’Oro, il riconoscimento che la piattaforma attribuisce ai canali che superano il milione di iscritti. QUI location e date, dal 25 maggio, quando si esibirà a Corte Franca (Brescia), il 9 giugno sarà al Core Festival di Treviso (BIGLIETTI).

Le date estive dei Boomdabash e “Per un milione” in spagnolo

Partono già stasera i Boomdabash, da San Severo (Foggia), poi in luglio suoneranno a Pavia, Valmontone (Roma) e a Mestre, il 14 luglio, nell’ambito dell’Home Festival. Un’altra decina di concerti (QUI i dettagli e i biglietti disponibili al momento) sono in programma fra agosto e settembre. Intanto la loro “Per un milione” è la canzone più longeva del Sanremo 2019, ottava nell’ultima classifica Fimi, e si è sdoppiata per il mercato latino diventando “Que te enamores”, la versione spagnola in collaborazione con Cupido e Portusclan El tigre.

Mahmood beneficia del successo all’Eurovision Song Contest

Ma è lecito attendersi un ritorno di fiamma di “Soldi” di Mahmood, dopo il secondo posto all’Eurovision Song Contest di Tel Aviv e la conquista del Composer Award: Spotify ha annunciato che il brano è rientrato al numero 34 della Top Global 50, dove aveva raggiunto la posizione numero 40 subito dopo la vittoria del Festival.