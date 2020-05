Con lo slogan “Maggio è femminista anche e sopratutto quest’anno”, la libraia Chiara Vedovetto annuncia che nell’estate 2020 il Feminist Book Fortnight il festival dedicato al libro femminista non avrà luogo.

Maggio è femminista

Al suo posto la Libreria Marco Polo Venezie insieme a Lìbrati Libreria delle donne di Padova si sono unite per mettere in atto un gesto di supporto e di cura nei confronti del Campo Politico Femminista Agape, il Centro Ecumenico Agape di Prali e il Centro Veneto Progetti Donna. A loro andranno Il 10% di tutti i libri femministi venduti dal 5 al 31 maggio. Un gesto di muto soccorso per per poter ritrovare alla fine dell’emergenza queste realtà importanti e vitali.