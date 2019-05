Un incontro di grande intensità è stato quello con Luciano Tirindelli, uomo della scorta di Giovanni Falcone invitato a parlare di legalità in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala.

A Villa Farsetti, Santa Maria di Sala si è tenuto un incontro sul tema della Legalità. L’evento a cui hanno partecipato in molti ha avuto successo tra il pubblico.

La conferenza

Maela Masato, Presidente di Soroptimist International/Club Mirano e Riviera del Brenta, si mostra soddisfatta della grande affluenza per ascoltare la conferenza di Luciano Tirindelli, relatore della serata, agente della Polizia di Stato assegnato alla scorta di Giovanni Falcone, salvatosi all’attentato in quanto non di servizio quel giorno. Presente alla serata anche il Generale Giuseppe La Gala, dell’Arma dei Carabinieri della Legione Veneto.

I racconti di Tirindelli sono stati fortemente voluti da Nadia Ballin, Presidente per l’anno 2020-2022 di Soroptimist International/Club Mirano e Riviera del Brenta, che dopo averlo sentito parlare ai ragazzi delle scuole medie, ha deciso per la divulgazione dell’argomento attraverso un evento per la sensibilizzazione, rivolto a tutte le fasce d’età.

“I valori sono come i segnali stradali: ti indicano la strada quando non sai dove andare” e la legalità è il valore cardine per una società democratica.