Negli ultimi mesi tutti siamo stati coinvolti in una situazione inimmaginabile. Uno dei settori più colpiti è quello degli operatori dedicati al mondo del spettacolo e dell’intrattenimento, tra cui i deejay. Operatori che sono stati i primi a fermarsi e che ora sono gli ultimi a ripartire in mezzo a moltissime regole da rispettare e da far rispettare al pubblico che li segue. Abbiamo incontrato Luciano Gaggia, uno dei deejay più seguiti in Veneto e Friuli Venezia Giulia che ci ha raccontato la situazione post Coronavirus.

