Luca Zaia, governatore regione Veneto, in occasione dell’inaugurazione dalla Fiera del Rosario di San Donà di Piave ha ricordato l’importanza dell’offerta turistica del Veneto, rappresentata in fiera da Venice Sands. Quindi del Volontariato (“In Veneto una persona su cinque fa volontariato; il nostro è un tessuto sociale che lavora da comunità e sa lavorare assieme perché sa che così le cose si fanno meglio”). E quanto sta facendo la Regione per la crescita dell’economia.

Venice Sands e l’Iva

“Potrei citare i bandi europei per la destagionalizzazione e l’ammodernamento degli alberghi, oppure la promozione turistica a livello internazionale, fino ad arrivare al fatto che da 9 anni in Veneto non si applicano tasse”. E sull’Iva: “Confcommercio e le associazione di categoria hanno ragione a protestare; questo è un tema cruciale ed ora bisogna passare dalle parole ai fatti”.