Luca Zaia ha firmato il decreto di Stato di crisi per tutto il Veneto. La decisione è stata presa visto l’aggravarsi delle condizioni in alcuni territori.

Una persona è morta travolta da un albero durante un forte temporale che si è abbattuto in serata a Feltre (Belluno).

In tutto il Bellunese, soffiano venti intorno ai 130 chilometri orari, che hanno anche causato blackout in numerose località.

La Protezione Civile Nazionale sta inviando nel bellunese i primi 100 uomini, volontari dell’Associazione Nazionale Alpini, e 30 Vigili del Fuoco, con le necessarie attrezzature.

La quantità di pioggia caduta mediamente in tutto il territorio regionale, ha toccato i 500 mm in 48 ore, dato che non si registrava dal 1966 in proporzioni di questo tipo.

Luca Zaia nella centrale operativa di Marghera ha convocato i giornalisti spiegando che gli argini dei fiumi hanno tenuto perché rinforzati.