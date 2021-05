Nella seconda puntata di “Obiettivo Impresa – Community Regionale dell’Economia Reale” programma condotto da Stefano Zanella, abbiamo discusso insieme a Letizia Rigato, Key Account Manager di Venetex, Niccolò Zanivan, Circuito Venetex Ambassador e Oliviero Negro, Negro Casa e di come l’azienda e nata e si è evoluta in questi anni aiutando le altre aziende del territorio.

Venetex per i liberi professionisti

A Venetex possono aderire tutti i possessori di partita IVA, ma chiaramente le esigenze variano da caso a caso.

Venetex quindi offre dei servizi personalizzati, è un sistema che, progettualmente, si adatta su misura a ogni specifica realtà.

“Non conta la dimensione quanto l’azienda stessa e l’imprenditore di quanto sia convinto della strategia. – ci riferisce Letizia Rigato -“Ai professionisti si consiglia una grande proattività nel circuito per far conoscere le proprie specificità, imparando a sfruttare le occasioni di promozione e conoscenza che vengono promosse nel circuito”.

Anche se non sono ancora permessi i grandi incontri, Venetex comunque offre questo servizio tramite i canali online più utilizzati.

Venetex nelle grandi aziende

L’apporto dell’ufficio broker e dei consulenti diventa una risorsa in più nello staff operativo dall’azienda, che aiuta a sviluppare strategie di sviluppo.

Molte imprese chiedono di fare test di apertura di mercato. In un sistema chiuso come Venetex, in cui è più facile governare le informazioni, consente di capire più velocemente l’impatto del loro nuovo prodotto o linea commerciale in un mercato che è ristretto, ma che rappresenta tutte le caratteristiche di un mercato tradizionale.