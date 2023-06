Questa sera con i sindacati parliamo del servizio sanitario nazionale. Gli ospiti in studio: Marj Pallaro, segretario generale della CISL del Veneto, Sonia Todesco della CGIL del Veneto e Pietro Gasparoni, il nostro testimonial sulla sanità.

Servizio Sanitario Nazionale

Sonia Todesco, Segretaria FP CGIL Veneto: “L’istituzione del nostro Servizio sanitario nazionale è stata la più grande invenzione che abbiamo avuto in questo paese perchè si fonda su un concetto molto importante: ognuno partecipa in base al reddito che ha e riceve le cure in base al suo bisogno. Anche un nullatenente con un cancro ha la possibilità, senza assicurazioni che lo coprano, di essere salvato.

Questa conquista è in forte discussione, non solo per un problema di definanziamento, ma anche per un problema organizzativo. Nessuno ci ha più messo le mani, nessuno ha più pensato a come riformare il Servizio sanitario. Abbiamo perso tantissime cose”

Gli ospedali

Luigi Gandi: “Abbiamo perso la sanità pubblica, vero Marj?”

Marj Pallaro, FP CISL del Veneto: “L’ospedale comunque garantisce ancora cure importanti ma oggi purtroppo le patologie più frequenti sono quelle più comuni e abbiamo gli anziani che ne hanno due o tre. Chi si prende incarico di questo? Le famiglie lavorano e gli anziani, che magari hanno bisogno anche di poco, quel poco non lo ricevono. Le loro condizioni si aggravano e ce li si ritrova all’interno dell’ospedale con dei costi enormi, anche sociali. Se la sanità non funziona i costi diventano anche sociali, costi per le famiglie”

GUARDA ANCHE: Pietro Gasparoni: generazioni in fuga e investimenti esteri in Italia