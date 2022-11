La Giunta regionale del Veneto ha approvato oggi il bando di concorso per 353 medici di base e al termine del triennnio di specializzaizone troveranno un posto «Si può dire che, se lo vorranno ha dichiarato l’assessore regionale all sanità Manuela Lanzarin – tutti i giovani medici che si specializzeranno, hanno in Veneto il posto di lavoro assicurato». Per tutte le altre figure professionali abbiamo raccolto qualche considerazione su come è cambiato il mondo del lavoro durante e dopo l’emergenza Covid da un’operatrice di un’agenzia che seleziona personale

Le parole di Ileana Cucovaz

Le parole di Ileana Cucovaz, General Manager Agenzia per il Lavoro: “Il mercato del lavoro cambia in maniera repentina. Ce ne siamo accorti pre-Covid e post-Covid, quali siano state anche le ricerche del mercato e anche la velocità con cui il mondo del lavoro cambia. In questo momento le ricerche sono molteplici.

Possiamo parlare di profili come addetti alla produzione: abbiamo la possibilità di ragionare sui profili tecnici. Quello che manca sono un po’ alcune competenze che devono essere recuperate e questo lo si può fare aumentando le proprie esperienze come con corsi di formazione o attività per i giovani di apprendistato, quando si va ancora a scuola, appunto per accrescere le proprie competenze.”

