Mercato orticolo di Brondolo: al via lavori di riqualificazione

I lavori in corso di pulizia e riqualifica presso il mercato orticolo di Brondolo è uno dei risultati derivanti dalla convenzione sottoscritta il 28 giugno 2019 tra Chioggia Ortomercato del Veneto Srl ed Sst Spa, alla presenza del Comune di Chioggia. L’assessore all’agricoltura dichiara “Liberiamo spazio per rilanciare l’area.

Le dichiarazioni dell’assessore all’Agricoltura Daniele Stecco

“Con la convenzione da me proposta e sottoscritta nel 2019 dall’amministratore unico di SST Spa Avv. Emanuele Mazzaro e dall’amministratore unico di Chioggia Ortomercato del Veneto Srl Giuseppe Boscolo Palo. Si era allora concluso l’iter per individuare il soggetto gestore del mercato orticolo, ovvero Chioggia Ortomercato del Veneto. Gli obiettivi erano riqualificare l’area, rilanciare il mercato e offrire nuovi servizi per gli operatori”. Le parole dell’assessore all’Agricoltura e alle Partecipate Daniele Stecco.

«Un aspetto importante era ricavare anche nuovi spazi utilizzabili. Alla fine dello scorso anno sono iniziati i lavori di pulizia e riqualificazione per liberare lo spazio abbandonato sotto la cupola a Brondolo, diventato in tanti anni un magazzino in stato di abbandono. La maggior parte del materiale, come vecchi lampioni e transenne rotte, sarà smaltito tramite Veritas. I faldoni logori e gli scatoloni saranno portati in cartiera. Gli oggetti da tenere, invece, verranno ricollocati in modo ordinato nei piazzali esterni del mercato”.

Mercato orticolo di Brondolo

Conclude l’assessore “Tutta questa grande pulizia è necessaria per ricavare l’area per il nuovo centro cottura, ma anche per la manifestazione di interesse da parte di privati per sistemare ed occupare gli spazi sotto la cupola. In questo modo iniziamo a riqualificare un’area assolutamente strategica per rilanciare il settore orticolo, creando anche maggiori contatti con mercati più importanti”.