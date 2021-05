La diretta da Marghera oggi è stata tenuta dall’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin che ha fornito ancora dati in calo riguardo i contagi, anche se si continua morire di Covid il Veneto ha pianto altri 8 morti nelle ultime 24 ore. La notizia certa di oggi è il passaggio del Veneto in zona bianca dal 7 giugno, anche se alcune date riguardo piscine e matrimoni potrebbero essere slegate.

Il Bollettino

I dati di oggi riportano 293 casi in più di ieri, i totali positivi in questo momento sono 12.646 (meno 974 rispetto a ieri). I ricoveri in ospedale si attestano intorno ai 804 ricoverati, 24 in meno di ieri. In terapia intensiva il dato è di 99 ricoverati, meno 14 rispetto a ieri. I decessi sono 8.

Dal 7 giugno Veneto in zona bianca

Le piscine coperte sembrano ripartire assieme alla zona bianca, cosa che sembra essere vera per le regioni che già dalla prossima settimana apparterranno alla fascia di rischio minore.

Comunque, l’assessore Lanzarin riporta: “dobbiamo interloquire col Governo per vedere se sia possibile anticipare alcune date, indipendentemente da chi passa in zona bianca o no”