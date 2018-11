La scuola di una volta è in mostra a Mira nella Villa dei Leoni con l’esposizione “Leggere, scrivere, far di conto…” dell’antiquario Egidio Guidolin.

Tutti abbiamo frequentato la scuola elementare, oggi come un secolo fa. Questo è uno dei motivi che ha spinto l’antiquario Egidio Guidolin ad esporre una collezione di migliaia di strumenti utilizzati ieri e oggi nelle scuole. In attesa di una destinazione permanente, Guidolin porta in giro per il Veneto il suo piccolo tesoro, in una mostra sulla scuola intitolata “Leggere, scrivere, far di conto…”, ora visitabile in Villa dei Leoni a Mira.

Guidolin, all’inizio della sua carriera, ha avuto la fortuna di acquistare un corpus di oggetti riguardanti la scuola: pennini, mappamondi, banchi scolastici. La mostra cresce di anno in anno, anche con le donazioni e le vendite di coloro che possiedono beni di questo tipo.

Gli oggetti servono a raccontare un periodo storico, abitudini completamente diverse dalle nostra. Gianantonio Stella, amico di Guidolin e giornalista, invita tutti alla visione della mostra, che racchiude anche una sezione dedicata alla scuola nelle colonie italiane, testimonianza preziosa di tutto un periodo della storia del nostro Paese, e la ricostruzione di una palestra scolastica.