Kid Pass Days 2019: Venezia e Mestre diventano a misura di bambino

Kid Pass Days 2019: a Venezia iniziative, tra le altre, al Museo Archeologico Nazionale, Museo di Storia Naturale, Peggy Guggenheim Collection, Museo d’Arte Orientale. A Mestre al Centro Culturale Candiani e altri luoghi. Eventi a Favaro Veneto, Stra e Portogruaro

Il weekend delle famiglie con bambini invade anche Venezia e Terraferma con eventi, percorsi didattici, laboratori e iniziative nei musei, teatri e spazi culturali a Venezia, Mestre, Portogruaro e Stra. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Venezia. È il programma 2019 di Kid Pass Days, la più importante maratona nazionale di eventi family friendly che il 4 e 5 maggio apre le porte a bambini e adulti con centinaia di attività, eventi e facilitazioni in simultanea in tutta Italia.

Dopo le oltre 150 mila presenze dello scorso anno, anche nel 2019 Kid Pass Days si conferma il più grande programma di edutainment d’Italia, con le più importanti realtà sul territorio nazionale che collaborano per comporre un fitto calendario di eventi per famiglie che unisce un alto valore educativo e culturale ad un apprendimento all’insegna del gioco. Una grande occasione per provare, divertendosi, nuove attività che avvicinano alla cultura, all’arte e alla tecnologia. Attività che si possono scoprire ogni giorno attraverso il portale che guida le famiglie alla scoperta delle più belle esperienze da provare con i bambini

Tra le maggiori realtà del territorio che propongono attività e facilitazioni nell’edizione 2019:

VENEZIA

Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’oro: 4 maggio ore 10:30. Alla scoperta degli animali del museo. Laboratorio per famiglie. 8€ a famiglia con 1 bambino – 12€ con 2 bambini

4 maggio ore 10:30. Alla scoperta degli animali del museo. Laboratorio per famiglie. 8€ a famiglia con 1 bambino – 12€ con 2 bambini Museo d’Arte Orientale: 4 maggio ore 11. Visita guidata e laboratorio per famiglie con bambini 5-9 anni. 5 maggio ore 11. Visita guidata per bambini 6-10 anni alla scoperta delle piante, insetti e fiori raffigurati sui pezzi della collezione del Museo.

4 maggio ore 11. Visita guidata e laboratorio per famiglie con bambini 5-9 anni. 5 maggio ore 11. Visita guidata per bambini 6-10 anni alla scoperta delle piante, insetti e fiori raffigurati sui pezzi della collezione del Museo. Museo Archeologico Nazionale Venezia: 4 maggio ore 15. Laboratorio per bambini 6-10 anni alla scoperta del mito che ha scatenato la guerra di Troia. Evento gratuito previo acquisto del biglietto di ingresso.

4 maggio ore 15. Laboratorio per bambini 6-10 anni alla scoperta del mito che ha scatenato la guerra di Troia. Evento gratuito previo acquisto del biglietto di ingresso. Museo di Storia Naturale: 5 maggio ore 14:30. Laboratorio interattivo per bambini 6-12 anni. Gratuito.

5 maggio ore 14:30. Laboratorio interattivo per bambini 6-12 anni. Gratuito. Palazzetto Bru Zane; 5 maggio ore 15:30 laboratorio concerto per famiglie con bambini 4-7 anni.

5 maggio ore 15:30 laboratorio concerto per famiglie con bambini 4-7 anni. Collezione Peggy Guggenheim: 5 maggio ore 15 Kids Day. Laboratorio per bambini 4-10 anni. Gratuito

5 maggio ore 15 Kids Day. Laboratorio per bambini 4-10 anni. Gratuito Isola di San Giorgio. Le Stanze del Vetro – Artsystem 4 e 5 maggio ore 16 SUNglassDay speciale Qwalala. Gratuito

MESTRE

Centro Culturale Candiani: 4 maggio ore 17. Laboratorio artistico per famiglie con bambini 6-10 anni. Gratuito.

4 maggio ore 17. Laboratorio artistico per famiglie con bambini 6-10 anni. Gratuito. Centro d’arte prospettiva creativa di Mestre: 4 e 5 maggio ore 16. Laboratori di pittura e costruzione creativa per bambini. Sabato 4 gratuito.

FAVARO VENETO

Associazione DLQ Dietro le Quinte: 4 maggio dalle ore 15. Laboratorio per famiglie. Trasformiamo un tetrapack in una mangiatoia per uccellini. Gratuito.

STRA

Villa Pisani: 4 maggio. Laboratori per famiglie con bambini 8-12 anni. Due turni: ingresso gratuito per i minori di 18 anni. Attività a pagamento.

PORTOGRUARO

Museo Archeoligico nazionale Concordiese: 4 maggio ore 17. Caccia al reperto al museo. Ingresso gratuito sotto i 18 anni.