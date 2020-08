Jesolo, risorse straordinarie per sostenere chi è senza lavoro e reddito

La Giunta di Jesolo ha deliberato l’integrazione, con ulteriori 100.000 euro, dei fondi messi a disposizione dalla Regione del Veneto per finanziare le attività legate al progetto regionale del Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), portando a 130.000 euro le risorse a disposizione.

Il contributo

Il provvedimento prevede l’erogazione di un contributo massimo di 800 euro per un periodo non superiore a tre mesi e sarà l’Ufficio Politiche Sociali a gestire le richieste sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa che prevedono tra l’altro la residenza nel comune, un patrimonio mobiliare non superiore a 2.585 euro, e un patrimonio immobiliare corrispondente alla sola casa di abitazione.

Il commento dell’assessore di Jesolo

“Le misure predisposte per contrastare la diffusione del contagio stanno ancora determinando un forte impatto sull’economia delle famiglie, in particolare quelle a maggior rischio di disagio economico. È quindi necessario garantire in questa fase temporale un sostegno economico straordinario alle famiglie di lavoratori dipendenti o autonomi che in conseguenza dell’emergenza COVID-19 abbiano visto una diminuzione significativa del loro reddito – commenta l’assessore alle Politiche Sociali della città di Jesolo -.

Buoni spesa

Nella prima fase del lockdown abbiamo gestito 755 domande per l’assegnazione dei buoni spesa, coordinato e distribuito, con collaborazione Caritas parrocchiali, circa 200 pacchi spesa a 150 famiglie che si sono trovate in difficolta. Ora dobbiamo assicurare risposte più strutturate e meno emergenziali tramite lo stanziamento di risorse per contribuire in parte al pagamento delle spese per il sostentamento familiare. Quelle che abbiamo messo a disposizione serviranno prevalentemente a sostenere le spese per l’affitto e per il pagamento delle utenze”.