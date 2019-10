Jesolo premiata per l'inclusione sociale e l'ambiente

Due importanti premi nell’arco di pochi giorni che testimoniano l’impegno degli operatori turistici e del Comune di Jesolo nell’implementazione dei servizi dedicati ai turisti e alla valorizzazione del patrimonio ambientale. Sono la “bandiera d’argento” istituita nell’ambito del progetto regionale “Turismo sociale ed inclusivo nelle spiagge venete” volto a promuovere un’autentica inclusione sociale anche nel contesto delle vacanze e il “La Città per il Verde” creato dalla rivista “Il Verde Editoriale” e rivolto agli enti e soggetti privati che hanno riservato attenzioni particolari all’ambiente.

Bandiera d’argento

In particolare, nella giornata di ieri, lunedì 21 ottobre la “bandiera d’argento” è stata assegnata dall’Ulss4 Veneto Orientale, capofila del progetto regionale, al Villaggio Marzotto e della Spiaggia di Nemo. Un’apposita commissione costituita dal personale delle Aziende Ulss3, 4 e 5 nei mesi scorsi ha infatti esaminato diversi stabilimenti del Veneto che hanno aderito al progetto, riconoscendo anche alle due realtà jesolane l’eccellenza dei servizi disponibili per persone con disabilità (accessibilità, ristoro, accoglienza, comunicazione, formazione del personale e diversi altri criteri).

Inclusione sociale e l’ambiente

“I due riconoscimenti sono testimonianza di come la cultura dell’inclusività si stia facendo strada nella nostra località e tra i nostri tanti operatori turistici. Questa prima fase del progetto di turismo sociale e inclusivo ha riconosciuto l’impegno e le iniziative messe in campo dai privati e l’auspicio è che l’iniziativa della regione possa essere ulteriormente

potenziata arrivando a coinvolgere altri stabilimenti della città e raggiungere così molti altri potenziali ospiti”. E’ il commento dell’assessore al Turismo della Città di Jesolo, Flavia Pastò.

Accanto a questo risultato, si affianca anche un altro importante riconoscimento, questa volta assegnato al Comune di Jesolo in occasione della 20° edizione del premio “La Città per il Verde”. L’omonimo premio è stato conferito dalla rivista “Il Verde editoriale” per l’impegno profuso nel corso degli anni dall’ente per “la conservazione delle valenze ambientali, ecologiche e di fruizione del Parco Pegaso (già premiato nel 2013) previste nel progetto originario”. La cerimonia di consegna si svolgerà il prossimo 25 ottobre a Milano.

“Siamo molto felici e ci gratifica sapere che la conoscenza e le peculiarità del Parco Pegaso siano riuscite a superare i confini jesolani cogliendo un apprezzamento unanime – commenta l’assessore all’Ambiente, Esterina Idra -. La nostra amministrazione si è sempre impegnata nel curare e preservare l’eredità dei 7 parchi pubblici cittadini, polmoni verdi e punti di aggregazione della nostra comunità. Questo riconoscimento ci dice che la strada intrapresa è giusta e ci spinge a migliorare ancora per il futuro”.