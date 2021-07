Aumentano i contagi nel Veneto. Oggi sono saliti oltre gli 800 i positivi, ma rimangono vuote le terapie intensive. La variante Delta dunque non ha fermato la sua corsa, ma i vaccini mantengono la loro posizione, e sul fronte del turismo a Jesolo non si registrano flessioni.

I turisti sono fiduciosi e gli albergatori di Jesolo soddisfatti

Interviene Alberto Maschio, Presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori: “Sono molte le notizie false riguardo i contagi e il Green Pass, ma per fortuna non stanno causando danni riguardo cancellazioni nel nostro comparto. Le persone continuano ad avere fiducia, e questo è un segnale importante.”

A Jesolo le prenotazioni hanno raggiunto il 60% negli alberghi, e per questo fine settimana si profila il tutto esaurito.

“L’andamento continua ad essere molto buono e i numeri ci soddisfano, soprattutto se contestualizzati al periodo in cui siamo. Le previsioni per agosto fanno ben sperare.” – continua Alberto Maschio.

L’adozione del Green Pass non scalda particolarmente gli animi lungo la costa e soprattutto non divide gli operatori turistici veneti, che chiedono regole uniformi a livello europeo, per garantire equità nella concorrenza.

“Le regole devono essere uguale per tutti, a livello europeo, per evitare confusione e disorientamento nelle persone, cosa che potrebbe creare più danni.” – conclude Maschio.