Jesolo in Love lascia la sua scia d’amore sul mare di Jesolo

Il bel tempo e le temperature quasi primaverili del fine settimana, hanno spinto centinaia di persone ad esplorare l’evento organizzato in piazza Mazzini, con le 24 casette di oggettistica, regalistica e dolciumi, tutti rigorosamente a tema San Valentino assieme alle scenografie realizzate per l’occasione, con la possibilità di scattarsi selfie e fotografie ricordo.

Una prima edizione che ha colto l’apprezzamento dell’amministrazione che già guarda al prossimo anno e alla possibilità di coinvolgere nell’iniziativa altri comuni.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito di “Jesolo in Love” – commenta l’assessore al Commercio e Attività Produttive, Alessandro Perazzolo – che è approdato, per la prima volta in una località di mare, nella nostra Jesolo, regalando agli innamorati, ma non solo a loro, un momento speciale. Questi quattro giorni di iniziativa, in sinergia con i comuni del lago di Garda dove questo evento è nato, patrocinato anche dalla Regione Veneto, ha dimostrato le sue potenzialità che, come ha spiegato anche il sindaco, potrà arrivare a coinvolgere nei prossimi anni anche città d’arte e magari di montagna. Un’occasione che per Jesolo ha significato promuovere la località anche nella bassa stagione, in ottica di destagionalizzazione dell’offerta turistica e un modo per valorizzare anche produzioni artigianali e alimentari locali. L’amore insomma ha colto nel segno, lasciando la sua scia sul mare di Jesolo”.