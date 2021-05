Jesolo: dal 10 giugno ritorna l’isola pedonale serale

Confermato come lo scorso anno l’anticipo di un’ora per consentire l’allestimento dei plateatici sul suolo pubblico a Jesolo.

Zona Bianca: il segnale di ripartenza

La previsione del passaggio della Regione Veneto in zona bianca a partire da lunedì 7 giugno si traduce anche per Jesolo nello slancio definitivo per la partenza a pieno regime della stagione estiva 2021.

Sulla scorta delle previsioni, l’amministrazione ha stabilito il periodo in cui sarà in vigore la ZTL serale su via Bafile e i suoi prolungamenti, che trasforma il Lido di Jesolo in una passeggiata all’aria aperta.

Quando sarà attiva?

La Zona a Traffico Limitato scatterà da giovedì 10 giugno e, come avvenuto nel 2020, scatterà ogni giorno dalle ore 19.00 fino alle 6.00 del mattino successivo, per chiudersi domenica 12 settembre.

L’anticipo di un’ora della ZTL, dalle 20.00 alle 19.00 è stato confermato, come lo scorso anno, per permettere a locali e pubblici esercizi di allestire gli spazi esterni su area pubblica secondo le possibilità offerte dall’ampliamento dei plateatici.

Una vetrina per le attività economiche

“L’isola pedonale più lunga d’Europa tornerà anche in questa estate ad allietare le serate dei nostri ospiti e cittadini che potranno passeggiare tra negozi e boutique, piazze e ristoranti, bar e locali e godersi il piacere della nostra città – spiega il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia – e non sarebbe possibile immaginare Jesolo senza lo “struscio” serale. L’isola pedonale è un elemento caratterizzante della nostra località e rappresenta una importante “vetrina” per le tante attività economiche, soprattutto oggi che c’è la necessità di ripartire dopo i mesi difficili che ci hanno accompagnato. È un segno di vitalità e voglia di normalità”.